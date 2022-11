Cyclisme sur piste

UCI TCL - Carton plein pour Mathilde Gros : troisième victoire d'affilée sur la vitesse et la tête du général du sprint

UCI TRACK CHAMPIONS LEAGUE - Troisième victoire d'affilée pour Mathilde Gros qui remporte de nouveau la vitesse, samedi, à Saint-Quentin-en-Yvelines. Après Majorque et Berlin, la Française a démontré une fois de plus qu'elle est bien la patronne actuelle du sprint féminin. Et elle prend la tête du classement général du sprint de l'UCI Track Champions League. Suivez toute la saison sur Eurosport.

00:01:23, il y a une heure