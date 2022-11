Cyclisme sur piste

UCI TCL - "Lavreysen et Richardson toujours en finale, c'est un pacte entre les deux"

UCI TRACK CHAMPIONS LEAGUE - Harrie Lavreysen et Matthew Richardson se sont encore une fois illustrés samedi à Saint-Quentin-en-Yvelines. Le premier a remporté la vitesse et le second le keirin. Comme chaque semaine, ils trustent les premières places des épreuves de sprint. La finale de l'UCI TCL est à suivre le week-end prochain sur Eurosport.

00:01:40, il y a 23 minutes