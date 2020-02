En s'adjugeant la neuvième place des championnats du monde de cyclisme sur piste de Berlin, l'équipe de France féminine de poursuite a validé son billet pour les JO de Tokyo. Clara Copponi, Valentine Fortin, Coralie Demay et Marie Le Net devaient terminer devant les Belges pour valider leur ticket olympique, ce qu'elles ont fait pour 83 centièmes. Avec cette 9e place, les Françaises ne sont pas qualifiées pour le tableau final des Mondiaux, qui ne regroupera jeudi que les 8 meilleurs équipes.

"On reste déçue de notre temps parce qu'on est capables de beaucoup mieux, a déclaré Marie Le Net après la course. Mais on vient d'aller chercher ce qu'on cherchait depuis le début de l'hiver (la qualification olympique), et c'est un soulagement". "Notre qualification vient tout effacer", a renchéri sa coéquipière Clara Copponi, admettant aussi qu'avec un temps de 4'21''417, plus de dix secondes derrières les meilleures en qualifications (Etats-Unis, Grande-Bretagne), l'équipe de France était très loin de son potentiel.