Tokyo 2020

Les Britanniques Katie Archibald et Laura Kenny sont devenues vendredi championnes olympiques de l'américaine, la paire française Marie le Net/Clara Copponi prenant la 5e place. Les médaillées d'or ont survolé cette course aux points disputées sous forme de relais à deux, avec 78 pts contre 35 aux Danoises, médaillées d'argent, et 26 à l'équipe de Russie, en bronze. Les deux Françaises, vice-championnes du monde en titre, terminent avec 19 points.

