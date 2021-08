Les jours se suivent et ne se ressemblent pas tout à fait pour l'équipe de France en cyclisme sur piste. Si la vitesse par équipes messieurs avait créé la surprise en attrapant le bronze mardi, les performances ont été plus conformes à ce que l'on attendait ce mercredi. Petite déception pour Rayan Helal, éliminé dès les 32es de finale en vitesse. Qualification au forceps pour Sébastien Vigier, qui verra les 8es, et Mathilde Gros, en keirin.

Les deux Bleus ont eu besoin des repêchages pour terminer cette journée toujours qualifiés. Sébastien Vigier avait brillamment franchi les 32es de finale en remontant dans l'ultime ligne droite le Canadien Hugo Barrette mais il a ensuite cédé, en 16es, devant Sam Webster, triple champion du monde de vitesse par équipes avec la Nouvelle-Zélande. Reversé en barrages, le leader de l'équipe de France a sauvé sa tête en battant le sprinter de Suriname, Jair Tjon En Fa. Pour Rayan Helal, le rêve s'est arrêté après deux défaites face à Denis Demetriev puis en barrages.

Tokyo 2020 Trois records de France et une 7e place : la belle promesse des poursuiteuses HIER À 11:07

Ganna encore exceptionnel, le record du monde pour l'Italie

Une sur deux pour les Bleues dans la toujours spectaculaire épreuve du keirin. Toutes les deux contraintes de passer par les barrages, Mathilde Gros et Coralie Demay ont connu des fortunes diverses. Spécialiste de la vitesse, la première a réussi à s'en sortir mais sa partenaire, plutôt axée endurance, n'a pas passé le cut. Gros disputera jeudi les quarts de finale mais son entrée en lice a calmé les espoirs de médaille.

Le grand moment de cette journée au vélodrome d'Izu fut encore la poursuite par équipes. Dans une finale au couteau, l'Italie a dominé le Danemark pour seulement deux dixièmes. Les deux équipes ont battu l'ancien record du monde, détenu depuis 2019 par les Danois, mais ce sont bien les Italiens emmenés par un Filippo Ganna encore impressionnant qui détiennent désormais la marque de référence en 3'42''032.

Tokyo 2020 Merci les pistards ! Revivez la course des Bleus, bronzés en vitesse par équipes HIER À 09:03