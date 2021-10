C'est le prochain grand rendez-vous pour le cyclisme sur piste mondial. Alors que le lancement de la Ligue des Champions est imminent, le champion britannique Chris Hoy s'est récemment confié pour Eurosport et Discovery Sports sur le coup d'envoi de la compétition.

"J'ai toujours dit que nous avions besoin d'une sorte de série phare à laquelle les coureurs pourraient participer. C'est un sport tellement prenant, c'est tellement génial pour la télévision et pour les fans et c'est excitant de participer", se réjouit Chris Hoy, qui a remporté six médailles d'or olympiques avec la Grande-Bretagne, aux Jeux d'Athènes, Pékin et Londres.

Ad

"The Real McHoy" considère également que la Ligue des Champions permettra au cyclisme sur piste de se rapprocher des courses sur route. "J'ai l'impression que notre sport a toujours été le parent pauvre par rapport au cyclisme sur route. C'est ce dont notre sport avait besoin. La Ligue des Champions va lui donner le coup de pouce pour passer au niveau supérieur. Pour les coureurs, c'est une chance d'attirer des sponsors pour augmenter leur visibilité et obtenir une compétition cohérente et de haut niveau."

UCI Champions League Dates, chaîne, coureurs, lieux, format : tout ce qu'il faut savoir sur l'UCI Track Champions League IL Y A 6 HEURES

Premium Cyclisme sur piste L'immense bonheur de Thomas : Revivez le final de la course aux points 00:01:16

"Gagnant-gagnant des deux côtés, pour les fans et pour les coureurs"

Pour l'ancienne gloire de la piste, cette Ligue des Champions est surtout une aubaine pour booster la visibilité auprès du grand public. "En temps normal, le seul moment où vous pouvez normalement voir tous les meilleurs coureurs ensemble en même temps, ce sont les championnats du monde ou les Jeux olympiques. En quatre ans, vous ne les voyez que cinq fois donc…"

Mais ça c'était avant. Avec ce nouveau bébé créé par l'UCI et Discovery Sports qui réunira les meilleurs pistards et pistardes de la planète, le cyclisme sur piste va bénéficier d'un nouveau coup de projecteur non-négligeable comme aime à le rappeler le natif d'Edimbourg. "Nous allons les voir dans ce rendez-vous incroyable, à leur meilleure forme et juste après un championnat du monde. Je pense que pour les fans, c'est super excitant."

Hoy ne manque pas de mettre l'accent sur la simplicité et surtout le format rapide de la Ligue des Champions. "Ça va être beau et simple. Ça va être rapide, ça va être condensé sur des créneaux de deux heures. A l'heure actuelle, je pense que c'est ce que les fans veulent vraiment, mais pas seulement : les coureurs vont apprécier ce type de compétition."

Thomas est à Roubaix mais Paris 2024 n’est pas loin : "Les Jeux à la maison, ça fait de l’émulation"

Du suspense et des surprises semaine après semaine selon Hoy

Car la Ligue des Champions sera bien plus qu'une compétition traditionnelle où les médailles font foi. Avec l'introduction de classements généraux par points, sur le même modèle que la route, elle permettra de maintenir un suspense permanent pendant les cinq étapes. "Les coureurs seront très attentifs à la compétition globale par points, il ne s'agit pas seulement d'une course unique et d'une chance de remporter une médaille. C'est une question de points, c'est une question d'ensemble", poursuit Hoy.

Avant de poursuivre. "Chaque place va compter. Il va y avoir des batailles dans toutes les courses, pour la première place mais aussi pour les places 10, 11 et 12, peu importe. C'est super pour les fans parce qu'ils peuvent voir de vraies courses agressives, à chaque tour. Chaque course sera déterminante."

L'ancien pistard ne manque pas de distiller quelques conseils à ses successeurs pour mieux appréhender le rendez-vous. "Pour gagner l'UCI Track Champions League, vous devrez être cohérent. Il ne s'agit pas de sortir une performance exceptionnelle de son sac juste un soir", prévient-il. "Il s'agit d'être régulier, semaine après semaine, de gérer ses tours et de ne pas commettre d'erreurs. Dans une ligue qui se joue aux points, c'est la personne qui ne fait pas d'erreurs qui peut gagner. Pour toutes les compétitions, chez les dames comme les messieurs, ça va se jouer sur le fil."

Près de 72 coureurs de sprint et d'endurance sont attendus pour cette première édition de la Ligue des Champions. De nombreux noms prestigieux ont déjà été dévoilés et la liste va s'allonger dans les jours à venir avec certains participants des Mondiaux de Roubaix, qui se sont déroulés du 20 au 24 octobre dernier. Qu'on se le dise, la Ligue des Champions promet d'offrir un sacré spectacle, parole de Hoy.

Mathilde Gros | Lauriane Genest | Cycling Track | ESP Player Feature Crédit: Getty Images