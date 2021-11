Cyclisme sur piste

Christopher Froome, l'aiguillon qui a fait passer un cap à Israel Start Up et révélé Einhorn

En rejoignant le projet Israel Start Up en 2021, Christopher Froome a apporté toute l'expérience de ses quatre victoires au Tour de France, et bien plus. Le Britannique a ainsi guidé ses nouveaux coéquipiers pour les rapprocher des meilleures équipes de l'élite, et spécialement Itamar Einhorn, premier Israélien vainqueur d'une course chez les pros, au Tour de Slovaquie.

00:02:23, il y a une heure