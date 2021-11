Ils feront incontestablement partie des grands agitateurs et des grands favoris de cette première édition de la Ligue des Champions. En marge des championnats du monde de cyclisme sur piste à Roubaix, Jeffrey Hoogland et Harrie Lavreysen n'ont pas caché toute leur excitation avant de prendre le départ à Majorque.

Car s'ils estiment que le cyclisme sur piste avait besoin de ce coup de boost, les deux champions olympiques se sont surtout montrés enjoués sur le format adopté par l'UCI et notamment les deux heures de compétition prévues pour chaque étape. "Le court laps de temps entre les courses et surtout ce programme nocturne très intensif rendent la compétition très intéressante. On va devoir donner le meilleur de nous-mêmes", a expliqué Jeffrey Hoogland.

Drôle de mésaventure : Hoogland a cassé sa selle en plein sprint

Tactique et intensité : le parfait cocktail pour un événement réussi

Si le format séduit l'ensemble des participants, et pas seulement les deux coureurs néerlandais, ce sont surtout l'intensité et le créneau réduit de chaque étape qui font mouche. "Ce qui est vraiment cool avec cet événement, ce sont les courses courtes. En temps normal, nous courons pendant cinq jours", s'est enjoué Lavreysen.

Je pense que les six courses auront des résultats différents

Et qui dit événement inédit, dit aussi changements de stratégie et de tactique. Spécialiste des épreuves de vitesse, Harrie Lavreysen a évoqué quelques ajustements nécessaires, notamment pour le sprint à trois, adopté pour l'occasion. "Sprinter avec trois coureurs, c'est vraiment quelque chose de différent de ce à quoi nous sommes habitués. En général, je suis avec Jeffrey (Hoogland) en finale du sprint. Je m'y attends. Là, ça va être un peu différent. Gagner va être difficile et je pense que les six courses auront des résultats différents."

Bien que le cadet des deux Néerlandais insiste sur le côté tactique, l'aîné se focalise sur l'expérience et la puissance de chaque coureur pour faire la différence. "La tactique aura une petite influence, mais je m'attends à ce que le coureur le plus fort gagne." Le champion d'Europe en titre de keirin attend également beaucoup de cette nouvelle course, surtout pour les fans. "Je l'attends vraiment avec impatience. J'espère que les fans l'aimeront. Je m'attends à ce que ce soit quelque chose de vraiment amusant à regarder pour les fans. Mon objectif principal est de livrer de bonnes courses et de créer un spectacle pour les fans".

Au bonheur des (télé)spectateurs

Pour les deux compères, cette Ligue des Champions devrait surtout faire le bonheur des suiveurs. Et permettre de toucher une plus grande audience que pour un événement traditionnel. "Maintenant, les fans peuvent tout voir en une seule soirée : le sprint et le keirin. Ils voient tout en deux heures et demie", a indiqué Hoogland.

Le ressenti est d'ailleurs le même chez son "rival" Lavreysen. "Je pense sincèrement que c'est mieux pour les fans, qu'ils soient sur place ou à la maison. Ils peuvent tout regarder et ils se sentiront davantage impliqués".

Les deux compatriotes devraient être en concurrence directe pour chacune des cinq étapes au programme de cette première édition. Très ambitieux, Hoogland et Lavreysen batailleront pour le maillot de leader. Une tunique signée Santini que le premier espère ravir rapidement, comme il l'a confié à nos confrères néerlandais. "J'aimerais porter ce maillot de leader à chaque tour". Ambition, passion, stratégie : le duel entre les deux Oranje devrait rythmer ce premier week-end de Ligue des Champions.

