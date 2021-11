Nouvelle course, nouveau défi pour Emma Hinze. Habituée à truster les médailles d'or mondiales depuis deux ans, la championne du monde de keirin et de vitesse voudra marquer de son empreinte la première édition de la Ligue des champions de cyclisme sur piste. Intriguée par le format, comblée par l'équité du prize money et motivée par la présence des meilleures pistard(e)s de la planète, la coureuse de 24 ans a hâte d'en découdre et de découvrir ce nouveau rendez-vous.

Qu'est-ce qui vous plaît particulièrement avec l'UCI Track Champions League ?

Emma Hinze : Je trouve que c'est une bonne chose que les femmes et les hommes aient les mêmes règles, que nous suivions les mêmes itinéraires. Tout va aller très vite lors des différentes étapes. Court, mais dur, ça me plaît. Ce sera un vrai spectacle avec beaucoup d'effets de lumière et de musique. Cela vaut la peine de regarder les différentes courses, que ce soit à la télévision ou dans les arènes.

Après votre belle semaine à Roubaix aux Mondiaux (ndlr, elle y a décroché deux titres, en vitesse individuelle et en vitesse par équipe), vous êtes sur un petit nuage avant d'attaquer cette nouvelle série ?

E.H : Je sors des Championnats du monde avec un très bon feeling. Avec le recul, ça me donne beaucoup de confiance de voir que mes performances sont justes et bonnes. Ce sont des choses auxquelles je peux me rattacher et me rappeler, surtout après ce que je n'ai pas réussi à accomplir à Tokyo.

Dans les courses, vous affrontez presque toujours les mêmes adversaires. Cela conduit-il à une rivalité plus intense? Est-ce que cela a aussi un effet tactique ?

E.H : Je pense que c'est vraiment excitant de rivaliser avec les mêmes personnes pendant six semaines parce que vous pouvez déchiffrer leurs tactiques et apprendre à sprinter contre elles, vous adapter.

Quelles sont vos plus grandes rivales ?

E.H : L'une de mes grandes rivales, c'est certainement la Canadienne Kelsey Mitchell, mais il y a aussi Lea (Friedrich). Elle a déjà gagné quatre titres aux championnats du monde (ndlr, elle n'a que 21 ans) et elle est bien sûr une rivale de choix.

Quelle différence pour les athlètes lorsque l'ambiance et le public sont au rendez-vous dans les vélodromes ? Êtes-vous plus rapide lorsque la foule vous encourage ?

E.H : Quand je repense aux Championnats du monde à Berlin (en 2020), certainement. Cela m'a beaucoup poussé. Les gens criaient mon nom, c'était vraiment fort et vraiment excitant. Oui, la bonne ambiance est importante.

Pour l'UCI Track Champions League, deux de vos disciplines de prédilection sont au programme : le sprint et le keirin. Laquelle préférez-vous ?

E.H. : J'aime les deux. Mais je préfère le sprint car il n'y a qu'un seul concurrent en piste et il faut avoir une bonne tactique. Et c'est comme un chat et une souris. C'est aussi intéressant à voir pour les fans (ndlr, pour la Ligue des Champions, le sprint sera retravaillé et se disputera par trois).

J'ai vu une photo géniale de vous. Au départ d'un sprint, vous vous tenez avec vos mains sur le guidon et regardez le coureur à côté de vous. On ne voit plus ses yeux, mais la photo dégage une intensité formidable. Est-ce cette intensité, ce tête-à-tête, qui rend le sprint si spécial ?

E.H : Oui, le sprint est vraiment très intense. Il n'y a que deux personnes et elles veulent toutes les deux gagner. C'est très serré, on roule généralement très près les uns des autres. Tout le monde veut avoir la meilleure tactique, être le plus rapide et être le premier à franchir la ligne.

Qu'est-ce qui rend les formats de l'UCI Track Champions League si spéciaux ? Qu'attendez-vous particulièrement ?

E.H : J'attends avec impatience les spectateurs qui, espérons-le, mettront une bonne ambiance sur place. Avec les effets de lumière et la musique, on peut vraiment se réjouir de reprendre la course et de nous amuser, ce qui n'allait pas forcément de soi au cours de ces derniers mois. J'ai aussi hâte de sortir et de voir de nouvelles villes.

Vous l'avez dit, les vélodromes se transforment en véritables arènes pour l'UCI Track Champions League, avec des jeux de lumière, de la musique et une belle mise en scène. Ce sera un environnement très particulier dans lequel se dérouleront les courses. Vous l'attendez avec impatience ?

E.H : Oui, bien sûr, cela m'a rappelé les "Six Days" que j'ai disputés pour la première fois l'année dernière. C'était tellement cool d'avoir tous ces écrans et la musique. C'était comme une fête, c'est vraiment bien.

Êtes-vous heureuse de voir que le cyclisme sur piste se développe de cette façon et que vous puissiez en faire partie ?

E.H : Je suis vraiment fière de faire partie de la première Ligue des Champions de cyclisme sur piste, mais aussi du développement. J'espère qu'il y aura encore plus de progrès et de projets de ce type pour notre sport pour que les gens soient plus intéressés à regarder nos événements, à la télévision et dans les arènes, et ainsi mieux connaître les disciplines. Ça va permettre de donner un nouvel allant, une meilleure perception au cyclisme sur piste que ça ne l'est actuellement.

Une autre innovation, c'est le maillot de leader qui est décerné après chaque événement. Est-ce une motivation pour vous, quelque chose que vous aimeriez porter chaque semaine ?

E.H : Je pense que c'est comme le maillot de champion du monde : tout le monde aspire à le remporter. C'est vraiment bien que tout le monde puisse voir que vous êtes le ou la meilleur(e) en ce moment. C'est motivant.

Le maillot de leader du classement général de l'UCI Track Champions League 2021. Crédit: Eurosport

Le trophée est énorme, près d'un mètre de long. Si vous gagniez, est-ce que ça irait sur n'importe quelle étagère ?

E.H : Bien sûr, il y aurait une bonne place pour lui. C'est vraiment énorme, presque aussi grand que moi même ! Je pense que c'est le plus gros trophée que l'on puisse gagner en cyclisme en ce moment.

Cette année, vous pouvez entrer dans l'histoire et graver votre nom dans le marbre en devenant la première gagnante de l'UCI Track Champions League. Est-ce une motivation supplémentaire ?

E.H : C'est excitant. Mais j'attends avec impatience toute la série car elle est nouvelle. Il y a eu beaucoup de réflexion sur la façon de montrer aux gens à quel point notre sport est excitant. J'aime beaucoup l'ensemble du concept.

Qu'est-ce qui vous a poussé à participer à l'UCI Track Champions League en tant qu'athlète fondatrice ?

E.H : Comme je l'ai dit, j'aime le concept : nous montrons aux gens comment fonctionne notre sport et ce sur un laps de temps très réduit. Nous ne roulons pas toute la journée. Cela ne représente que quelques courses, mais elles sont vraiment intenses. J'aime aussi que la compétition soit disponible en continu à la télévision pendant six semaines. Ainsi, les gens peuvent la regarder encore et encore et avoir l'opportunité de mieux comprendre notre sport et ses disciplines.

