La piste tient sa Ligue des champions et le casting est à la hauteur. Samedi 6 novembre, l’UCI Track Champions League débute à Majorque. Vous pourrez suivre l’événement sur Eurosport, au fil de cinq étapes, jusqu’à son dénouement à Tel Aviv (11 décembre), où 36 concurrentes espèrent triompher. 18 dans la catégorie de la vitesse, 18 dans celle de l’endurance. Voici celles qui semblent le plus à même d’y parvenir.

Ad

Vitesse : Gros aura fort à faire

UCI Track Champions League Tournant, "impatient et curieux" avant l'UCI Track Champions League : "Je vais prendre mon pied" HIER À 19:25

KELSEY MITCHELL (CANADA, 27 ANS)

Elle a rayonné à Tokyo. Kelsey Mitchell est la championne olympique en titre de la vitesse individuelle. La Canadienne compte ainsi parmi les favorites de cette Ligue des champions, première du nom, chez les sprinteuses. Mais attention, elle n’a que partiellement confirmé à Roubaix, lors des Mondiaux, avec une médaille de bronze dans la même discipline, battue par deux Allemandes.

LEA FRIEDRICH (ALLEMAGNE, 21 ANS)

21 ans, seulement, et trois titres mondiaux, rien que ça. Lea Friedrich a collectionné les maillots arc-en-ciel à Roubaix (par équipes, 500 mètres, keirin). Ajoutez à cela une médaille d’argent en vitesse individuelle et vous obtenez un cocktail qui la place tout en haut de la liste des candidates au sacre, dans l’UCI Track Champions League.

Cruel : Mathilde Gros éliminée pour 1 millième de seconde !

EMMA HINZE (ALLEMAGNE, 24 ANS)

La championne du monde de la vitesse individuelle, c’est elle : Emma Hinze. Le podium du grand rendez-vous planétaire est ainsi complet, avec Friedrich et Mitchell. Ce qui témoigne du plateau de grande qualité dont dispose l’événement. D’autant plus que Hinze, 24 ans, n’est pas une étoile filante. Elle avait été la reine des Mondiaux 2020, avec trois titres.

SHANNE BRASPENNINCX (PAYS-BAS, 30 ANS)

Elle boxe dans la même catégorie que ce trio et l’a prouvé à Tokyo : Shanne Braspennincx est la championne olympique en titre du keirin. En vitesse individuelle, elle se débrouille aussi très bien, puisqu’elle a conquis le titre européen cette année. En finale, c’est la jeune Friedrich qui est tombée dans son piège, menant jusqu’au dernier virage avant de se faire déborder.

MATHILDE GROS (FRANCE, 22 ANS)

Face à une telle concurrence, la Française Mathilde Gros semble plutôt à ranger parmi les outsiders. Mais elle a des arguments à opposer à cela : son talent, son début de carrière tonitruant (médaillée mondiale à seulement 19 ans), ou encore, parmi ses résultats récents, une médaille de bronze lors des championnats d'Europe en vitesse individuelle.

Après des Jeux très décevants, marqués par une approche tactique à parfaire et symbolisés par une élimination à la photo-finish en repêchage, Gros est enthousiaste à l’idée de se frotter aux meilleures. Surtout dans un contexte qu’elle juge propice à la médiatisation de sa discipline : "Cela va créer une atmosphère de spectacle qui manquait à la piste".

Gros : "Une atmosphère de spectacle : c'est ce qui manquait à la piste aujourd'hui"

A ces cinq noms qui comptent dans le sprint mondial, il convient d’ajouter Olena Starikova (Ukraine), médaillée d’argent aux JO cet été, derrière Mitchell, ou encore Lauriane Genest (Canada), sur la troisième marche du podium en keirin lors du grand rendez-vous olympique. Et la liste est non-exhaustive, tant le niveau est relevé.

Endurance : Wild face à la jeune-garde

KIRSTEN WILD (PAYS-BAS, 39 ANS)

39 ans. 109 victoires sur route et presque tout autant de réussite sur piste. C’est une légende du cyclisme qui prend part à l’UCI Track Champions League, en la personne de Kirsten Wild. La Néerlandaise, qui a tourné la page du bitume en 2021, continue de briller dans les vélodromes.

La preuve, cet été à Tokyo, avec une médaille de bronze olympique, lors de l’omnium. Puis, le mois dernier à Roubaix, avec un titre lors de l’Américaine (en duo avec Amy Pieters) et une médaille de bronze à l’issue de la course aux points. Wild n’écrase plus aussi sauvagement son monde mais elle reste très performante.

Hoy sur l’UCI Track Champions League : "Une performance exceptionnelle ne suffira pas"

KATIE ARCHIBALD (GRANDE-BRETAGNE, 27 ANS)

Elle compte deux titres olympiques, certes dans des disciplines collectives (poursuite par équipes, en 2016, Américaine, cette année) : Katie Archibald est une candidate crédible à la victoire en endurance, lors de cette Ligue des champions.

D’autant plus que la cycliste britannique a récemment rappelé dans le nord de la France qu’elle savait manœuvrer en solo, décrochant le sacre mondial lors de l’omnium et se parant d'argent lors de la course aux points.

YUMI KAJIHARA (JAPON, 24 ANS)

Sa course fétiche n’est pas au programme. Mais Yumi Kajihara, championne du monde de l’omnium en 2020 et médaillée d’argent dans cette discipline à Tokyo, a les jambes pour peser sur l’UCI Track Champions League. Il faudra garder un œil sur elle, tout comme sur la multiple championne planétaire Annette Edmondson (Australie) ou encore Gulnaz Khatuntseva (Russie), lauréate de la course aux points cette année, durant les "Europe".

Berteau a décroché l'argent, Archibald a remporté l'or

Cyclisme sur piste Comment Leslie Djhone est devenu l’agent de Mathilde Gros : "Il m’a battu au sprint… mais de peu !" 08/02/2021 À 22:15