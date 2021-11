A partir de samedi 6 novembre, le cyclisme sur piste rentrera dans une nouvelle ère. Avec le prochain coup d'envoi de la Ligue des Champions de cyclisme sur piste, les pistard(e)s auront désormais un nouveau rendez-vous de choix au calendrier. Une occasion rêvée de faire connaître la discipline au grand public et de transmettre des émotions selon Sebastián Mora, contacté par Eurosport avant le début des hostilités.

Selon vous, quelle est la chose la plus excitante avec le lancement de l'UCI Track Champions League ?

Sebastián Mora : C'est un format très concentré, très rapide et qui va permettre au téléspectateur de vraiment voir ce qu'est le cyclisme sur piste. Les épreuves de longue distance sont les plus spectaculaires, l'élimination la course la plus compréhensible et la plus visuelle pour le spectateur, tout comme le scratch puisque le premier à passer la ligne d'arrivée est le vainqueur. Cette Ligue des champions est un moyen de donner de la visibilité au cyclisme sur piste, ce qui est très important.

Est-ce que le fait d'avoir les mêmes coureurs, les mêmes courses et ce, pendant les cinq étapes du calendrier est susceptible de générer des grandes rivalités ?

S.M : Au final, les gens qui ont couru en Coupe du monde ou sur les courses de Six Jours (ndlr, Berlin, Londres ou encore Copenhague) sauront faire la différence avec ce nouveau format. Bien sûr, tout le monde voudra gagner, la rivalité naîtra mais nous saurons tous être là au bon moment.

Vous qui êtes un coureur spécialisé en endurance, quelle course préférez-vous : le scratch ou l'élimination et pourquoi ?

S.M : Je n'ai pas spécialement de préférence… Le scratch, c'est l'épreuve dans laquelle j'ai été champion du monde et d'Europe. C'est une discipline où on peut montrer toutes nos capacités. J'aime aussi l'élimination et j'espère bien faire pour jouer des coudes avec les meilleurs.

Est-ce que vous pensez que l'atmosphère, l'ambiance ou encore le design de chaque vélodrome vont peser dans les résultats des courses ?

S.M : Je pense qu'avec ce format rapide et agréable pour le spectateur, les fans seront très impatients. J'espère que les sprinteurs pourront montrer tous leurs arguments et accrocher les fans et donner un nouvel élan au cyclisme sur piste.

Est-ce que ça vous excite de voir des innovations comme celles de la Ligue des champions dans le cyclisme sur piste ?

S.M : C'est important d'avoir de l'innovation, de donner de la visibilité (au cyclisme sur piste) et avec Eurosport il y aura beaucoup de visibilité. Je crois qu'au final il fallait innover un peu. Il faut toujours être clair sur ce qu'est le cyclisme sur piste. Cet événement est une ambition et une nouvelle façon de voir, de vivre et de comprendre le cyclisme sur piste.

Gros : "Une atmosphère de spectacle : c'est ce qui manquait à la piste aujourd'hui"

Vous aimez le design du maillot de leader ?

S.M : Le design est vraiment très beau. L'entreprise qui le fabrique (ndlr, Santini) sait faire de belles choses et en tant que cycliste, nous aimons toujours porter ce maillot de leader dans n'importe quelle section.

Et le design du trophée ?

S.M : Ce trophée en forme de piste et de vélodrome… La vérité, c'est qu'il est très beau et qu'il aurait fière allure sur une de mes étagères.

C'est quand même une belle opportunité de marquer l'histoire en devenant la première personne à lever le trophée…

S.M : Au final c'est un nouveau format, une situation inédite et cela favorise grandement les cyclistes plus rapides. Je suis un cycliste qui aime les courses plus dures et plus résistantes, mais nous essaierons d'être au plus haut niveau possible.

Qu'est-ce qui vous a poussé à rejoindre l'UCI Track Champions League ?

S.M : C'est un nouveau format, c'est produit par Eurosport et par l'UCI donc il y a un certain niveau et un gage de sûreté déjà. Si les grands coureurs du cyclisme sur piste ne sont pas là, il ne pourra pas lui donner cette pertinence... Je pense que c'est une façon d'essayer de donner un maximum de visibilité à cet univers que nous aimons.

Sebastian Mora lors de la course à l'américaine des Jeux olympiques de Tokyo 2020, le 7 août 2021 Crédit: Getty Images

Que pensez-vous que l'UCI Track Champions League a de différent par rapport aux autres événements ?

S.M : Ce qui différencie le plus la Ligue des champions des autres événements, c'est le programme. Ce sera très condensé, rythmé et ça va encourager le téléspectateur à nous suivre de bout en bout. C'est la principale différence par rapport à d'autres épreuves qui durent plus longtemps et dans lesquelles vous avez plus de temps de récupération. Nous aurons deux heures en live à la télévision "à tourner".

Pourquoi le cyclisme sur piste, quel que soit son format, est-il si attrayant à la télévision ? Est-ce que c'est cet environnement "indoor", cette ferveur du public que l'on a parfois du mal à avoir sur la route ?

S.M : Pour moi qui court sur les deux, la différence de ferveur du public entre la route et la piste est très sensible. Si un vélodrome est plein et encourage son coureur préféré ou le coureur qui se donne le plus, qui attaque et qui durcit la course, les gens vont le sentir et vont davantage l'encourager. Cette atmosphère est beaucoup plus perceptible. En Espagne, c'est un peu décevant, mais c'est aussi un challenge car nous devons encourager les gens à aller au vélodrome, à s'asseoir pour regarder le cyclisme sur piste et voir que cela peut être comme un événement social comme c'est le cas dans d'autres endroits où nous allons, comme Londres. Là-bas, ils le voient comme un événement social.

De plus, cette nouvelle Ligue des Champions s'engage pour l'égalité en distribuant les mêmes prix entre hommes et femmes. C'est un autre pas en avant…

S.M : C'est une très, très bonne chose. On le voit aussi dans mon équipe, chez Movistar où il y a une équipe masculine et féminine, on profite des mêmes conditions. La question de l'intégration est très importante et nous voyons qu'on commence à rattraper notre retard. Nous sommes sur la bonne voie.

Préparez-vous... L'UCI track Champions League arrive !

