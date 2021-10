Le 6 novembre sera à marquer d'une pierre blanche pour le cyclisme sur piste mondial. Il marquera le coup d'envoi de la première édition de l'UCI Track Champions League, un événement que vous pourrez suivre en intégralité et en exclusivité sur Eurosport. Pour vous abonner à Eurosport, c'est ici

L'UCI Track Champions League, qu'est-ce que c'est ?

Format court et gros shot d'adrénaline, c'est la promesse de la nouvelle Ligue des Champions de cyclisme sur piste. L'UCI Track Champions League est une nouvelle série réunissant les meilleurs coureurs du monde sur piste.

Sur des créneaux de deux heures, 72 coureurs, 36 femmes et 36 hommes, vont s'affronter pour un prize money égal pendant cinq étapes entre le 6 novembre et le 11 décembre prochain.

Comment fonctionne l'UCI Track Champions League ?

Les concurrents, dames comme messieurs, sont répartis en deux catégories/ligues distinctes : un championnat de sprint et un d'endurance. Chacune de ces ligues verra 18 coureurs se disputer le titre.

Le championnat de sprint :

Deux disciplines ont été retenues pour départager les concurrents du championnat de sprint.

Keirin : Les deux meilleurs coureurs de chaque série, au nombre de trois, se qualifieront pour une finale à six. Les autres se disputeront les places d'honneur.

Sprint : Six séries de trois coureurs chacune permettront à six coureurs de se qualifier pour la finale et ainsi engranger de précieux points pour le classement général du sprint.

Le championnat d'endurance :

Scratch : Une version plus courte, plus rapide que les événements traditionnels.

Elimination : Un coureur éliminé tous les deux tours jusqu'à qu'il n'en reste qu'il n'en reste plus qu'un !

Les coureurs marquent des points dans chaque course et pour chaque position à laquelle ils finissent. Chaque point compte pour le classement final. Les résultats sont comptés dans les "ligues" respectives, récompensant ainsi quatre champions (sprint et endurance hommes; sprint et endurance femmes) après la ronde finale à Tel Aviv le 11 décembre.

Sur quelle chaîne regarder l'UCI Track Champions League ?

La Ligue des Champions UCI sera à regarder en direct et en intégralité sur l'ensemble des plateformes Eurosport. Les courses seront à vivre sur Eurosport 1, l'application Eurosport et Eurosport.fr. Colin Bourgeat et Arnaud Tournant, multiple champion du monde sur piste, vous accompagneront dans cet événement exceptionnel.

Avant et après chaque étape, les Rois de la Pédale prendront place autour de Louis-Pierre Frileux pour revenir sur les moments forts de la journée et analyser les performances des meilleurs coureurs de la planète.

Le calendrier de la première édition de l'UCI Track Champions League

Cinq étapes, quatre pays, un peu plus d'un mois de compétition, des sessions de deux heures pour chaque rendez-vous : la première édition de la Ligue des Champions sera rythmée !

1re étape : Majorque, Espagne (le samedi 6 novembre)

2e étape : Panevezys, Lituanie (le samedi 27 novembre)

3e étape : Londres, Grande-Bretagne (le vendredi 3 décembre)

4e étape : Londres, Grande-Bretagne (le samedi 4 décembre)

5e étape : Tel Aviv, Israël (le samedi 11 décembre)

Quels sont les coureurs engagés pour cette première édition de l'UCI Track Champions League ?

La sélection est déterminée selon de nombreux critères : les résultats aux Jeux Olympiques de Tokyo et d'autres événements majeurs comme les Mondiaux ou les championnats continentaux. Les palmarès antérieurs et le statut général dans le sport sont également pris en compte. Quarante-huit tickets d'entrée restent encore à distribuer.

Voici, à date, les coureurs retenus par l'UCI pour disputer la Ligue des Champions :

LA SÉLECTION SPRINT MESSIEURS (AU 26 OCTOBRE 2021)

Harrie Lavreysen (Pays-Bas) : double médaillé d'or olympique, six fois champion du monde UCI et trois fois champion d'Europe

Nicholas Paul (Trinité-et-Tobago) : médaillé d'or aux Championnats panaméricains sur piste et détenteur du record du monde du 200 m volant

Jeffrey Hoogland (Pays-Bas) : médaillé d'or olympique, quatre fois champion du monde UCI et huit fois champion d'Europe

Vasilijus Lendel (Lituanie) : médaillé de bronze aux Championnats d'Europe et médaillé d'or à la Coupe du Monde UCI

Maximilian Levy (Allemagne) : quatre fois champion du monde UCI, six fois champion d'Europe et trois fois médaillé olympique

Denis Dmitriev (Russie) : quadruple champion d'Europe, ancien champion du monde UCI et médaillé de bronze aux Jeux Olympiques

LA SÉLECTION SPRINT DAMES (AU 26 OCTOBRE 2021)

Emma Hinze (Allemagne) : médaillée d'argent olympique et triple championne du monde UCI

Mathilde Gros (France) : médaillée de bronze aux Championnats du Monde UCI et double championne d'Europe

Simona Krupeckaité (Lituanie) : double championne du monde UCI et triple championne d'Europe

Kelsey Mitchell (Canada) : médaillée d'or aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020

Shanne Braspennincx (Pays-Bas) : médaillée d'or aux Jeux olympiques de Tokyo 2020

Olena Starikova (Ukraine) : médaillée d'argent des Jeux Olympiques de Tokyo 2020

LA SÉLECTION ENDURANCE MESSIEURS (AU 26 OCTOBRE 2021)

Corbin Strong (Nouvelle-Zélande) : champion du monde en titre de la course aux points, médaillé d'argent de la poursuite par équipes aux Mondiaux 2020

Ed Clancy (Grande-Bretagne) : triple médaillé d'or olympique, six fois champion du monde UCI et cinq fois champion d'Europe

Sebastián Mora (Espagne) : ancien champion du monde et sextuple champion d'Europe

Yacine Chalel (Algérie) : actuel leader du classement de l'élimination

Kelland O'Brien (Australie) : double champion du monde de poursuite par équipe et médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de Tokyo

LA SÉLECTION ENDURANCE DAMES (AU 26 OCTOBRE 2021)

Katie Archibald (Grande-Bretagne) : double médaillée d'or olympique, triple championne du monde

Kirsten Wild (Pays-Bas) : huit fois championne du monde et d'Europe, médaillée de bronze à Tokyo 2020

Annette Edmondson (Australie) : triple championne du monde et double médaillée d'or aux Jeux du Commonwealth

Yumi Kajihara (Japon) : médaillée d'argent olympique à Tokyo et championne du monde en titre de l'omnium

Anita Yvonne Stenberg (Norvège) : championne de Norvège