UCI Track Champions League

Dans un vélodrome de Londres surchauffé, la 3e manche de la Ligue des Champions a accouché vendredi de quelques surprises et promet un final à suspense pour l'ultime levée de la compétition, samedi soir dans la capitale britannique. Harrie Lavreysen s'est manqué en keirin (4e), ce qui permet à Stefan Botticher, vainqueur de l'épreuve après avoir terminé 2e de la vitesse derrière le Néerlandais, de se rapprocher à 14 points au classement des sprinteurs. Si Katie Archibald est quasiment assurée de la victoire finale chez les endurantes, l'incertitude demeure totale du côté des endurants messieurs et des sprinteuses.

Troisième du scratch et de l'élimination, Sebastian Mora conserve le maillot de leader chez les endurants. Mais Gavin Hoover menace encore dans le rétroviseur. Lauréat de l'élimination, l'Américain n'a plus que 5 points de retard sur l'Espagnol. La marge est encore plus mince entre les deux Allemandes Emma Hinze et Lea Sophie Friedrich chez les sprinteuses. Deux petits points. Soit moins que l'écart entre une 1re et une 2e place.

Montagnes russes pour Hinze, rêve en vue pour Archibald

Hinze est tombée lors du 1r tour du keirin, ce qui a permis à Friedrich de reprendre temporairement les commandes grâce à sa victoire dans l'épreuve. Les deux se sont ensuite retrouvées en finale de la vitesse. Un match dominé par Hinze, passée donc par toutes les émotions au cours de cette soirée.

Tout s'est en revanche très bien passé pour Archibald. Devant son public, la Britannique a pris la 3e place du scratch remporté par Kirsten Wild, lauréate de sa 1re victoire en Ligue des Champions, avant de dominer l'élimination devant la Néerlandaise. Elle compte désormais 35 points d'avance sur Annette Edmondson. Il faudrait que l'Australienne remporte les deux épreuves de samedi et qu'Archibald ne marque pas plus de cinq points pour que cette dernière ne remporte pas la Ligue des Champions. Vous avez dit improbable ?

Gros 4e du keirin

Toujours pas de podium chez les Français. Mathilde Gros n'en est pas passée loin, encore une fois. Elle a terminé 4e du keirin, profitant de la disqualification de l'Ukrainienne Starikova pour grimper d'un rang. Elle a ensuite passé un tour en vitesse avant de terminer dernière de sa demi-finale.

Tom Derache s'est distingué en éliminant Nicholas Paul et Maximilian Levy en séries de la vitesse. Un joli fait d'armes mais non suivi d'effet puisque l'ancien spécialiste de BMX a ensuite calé en demies. Rayan Helal n'a lui pas passé le moindre tour en vitesse et keirin. Il leur restera une ultime chance de monter sur la boîte. Ce sera dès samedi soir, dans ce même vélodrome de Londres, puisque la 5e et dernière manche prévue à Tel Aviv a finalement été annulée à cause de la pandémie.

