Cyclisme sur piste

UCI Track Champions League - Mathilde Gros n'a laissé aucune chance à ses adversaires sur la vitesse

UCI TCL - Mathilde Gros commence bien s asoirée à Londres pour la 4e et dernière étae de l'UCI Track Champions League. La Française s'est aisément qualifée en demi-finale de la vitesse individuelle. Elle a mené sa manche de bout en bout et n'a laissé aucune chance à ses adversaires Lauriane Genest et Riyu Ohta.

00:01:11, il y a 32 minutes