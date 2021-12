Cyclisme sur piste

UCI Track Champions League - Sebastian Mora déclassé dans la course scratch après une chute dans le dernier tour

UCI TCL - Stupeur dans le vélodrome de Londres ! Le leader du classement de l'endurance est déclassé après une chute dans le dernier tour de la course scratch. L'Espagnol est coupable d'un geste ayant déséquilibré les coureurs à côté de lui et passe de la 8e à la 14e place de la course. Gavin Hoover prend la tête du classement pour 3 points.

00:01:02, il y a une heure