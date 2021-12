Des quatre catégories qui s’affrontent sur la première Ligue des Champions, celle des "endurants" possède le plateau le plus ouvert et le moins riche en palmarès. Elle n’en reste pas moins palpitante, bien au contraire, puisqu’elle offre après deux manches l’issue finale la plus incertaine. Alors que Harrie Lavreysen (sprint messieurs) , Emma Hinze (sprint dames) et Katie Archibald (endurance dames) ont déjà pris une option plus ou moins grande sur la victoire finale, le suspense demeure total chez les endurants messieurs.

Ad

De manière paradoxale, le classement est beaucoup plus serré après la deuxième manche que la première. Après Majorque, le top 5 se tenait en 20 points et dix points séparaient le leader Corbin Strong de son dauphin. Désormais, après Panevézys, les six premiers se tiennent en 19 points et le trio de tête en six. Il n’y a même que deux petits points entre le nouveau patron, Sebastian Mora, et son prédécesseur Corbin Strong. Autant dire rien du tout quand on sait qu’une 1re place octroie trois points de plus qu’une 2e. Tout peut être chamboulé en l’espace d’une épreuve.

UCI Track Champions League Gros : "Essayer de se rapprocher de la victoire" IL Y A 5 HEURES

Et vu qu'il en reste quatre...

1. Sebastian Mora (ESP) 59 pts 2. Corbin Strong (NZL) 57 pts 3. Gavin Hoover (USA) 53 pts 4. Iuri Leitao (POR) 44 pts 5. Aaron Gate (NZL) 41 pts 6. Kelland O'Brien (AUS) 40 pts

Des patrons solides, Mora bluffant : Les temps forts de l'étape de Panevezys

Avant les deux manches londoniennes (vendredi 3 et samedi 4 décembre), aucun grand favori n’a donc émergé. En fait, ils ont été deux à dominer les débats, mais chacun à son tour, l’un après l’autre. A Majorque, Strong a remporté le scratch et l’élimination. Un doublé imité trois semaines plus tard par Mora, alors que le Néo-Zélandais connaissait une "rude soirée" en se contentant de deux 8es places. Le barème est de fait manière à récompenser davantage la régularité que les coups d’éclat. Et à ce jeu-là, personne n’égale le troisième larron de la bande, Gavin Hoover, qui n’est jamais sorti du top 6 et talonne donc de très près les deux autres.

Résultat des trois premiers au classement "endurance messieurs" depuis le début de la Ligue des Champions

Athlète Scratch - 1re manche Elimination - 1re manche Scratch - 2e manche Elimination - 2e manche Sebastian Mora 12e 3e 1er 1er Corbin Strong 1er 1er 8e 8e Gavin Hoover 6e 2e 3e 5e

Puisque Strong, Mora et Hoover se détachent un peu - le 4e se situe à 9 points de Hoover - concentrons-nous sur ce trio. Déjà, il faut dire que le vent souffle dans le dos de Mora. Un peu frustré suite à sa prestation à domicile lors de la 1re manche, l’Espagnol est apparu beaucoup plus saignant en Lituanie. Et il n’y a cette fois pas trois semaines à patienter jusqu’à la prochaine manche, mais six jours. Sa forme a donc peu de chances de s’envoler d’ici Londres.

Sebastian Mora signe le doublé en s'imposant lors de la course à élimination

Tournant : "Mora a compris l’essence de cette Ligue des Champions"

"Sur la première manche, à domicile, Mora a voulu trop en faire et s’est mis un peu dans le rouge devant son public, juge notre consultant Arnaud Tournant. Il n’a pas pu exister parce qu’il était trop avancé dans la fatigue. Il l’a dit. En Lituanie, il a un peu plus géré, a pris en compte le fait que les récupérations étaient plus compliquées. Il a su s’économiser, faire les efforts qu’il fallait et rien de plus. C’est très intelligent de sa part. Il a compris l’essence de cette Champions League, il ne faut pas forcément être le plus fort ou le plus rapide, il faut être aussi le plus malin et le plus économe en termes de dépenses énergétiques".

Les trois semaines de coupure semblent en revanche avoir un peu plombé les jambes de Corbin Strong, qui a effectué un crochet dans le pays de sa nouvelle équipe, Israel Start-Up Nation, pour un stage de pré-saison. Le reste du temps, il était basé à Palma, tout près du vélodrome de Majorque, où il a loué une maison avec d’autres pistards non-européens… dont Hoover.

Rendez-vous crucial à Londres

Cette fin de semaine (vendredi et samedi) s’annonce crucial puisqu’elle concentrera, en un peu plus de 24h, les 3e et 4e manches. Cet enchaînement d’un jour à l’autre favorise les coureurs qui récupèrent le mieux. Une qualité que les routiers forgent en enchaînant les courses par étapes. Strong a l’avantage de la jeunesse (21 ans) sur Sebastian Mora (33 ans). En début d’année, on l’a d’ailleurs vu remporter la New Zealand Cycle Classic, une course semi-pro (2.2) étalée sur cinq jours.

Corbin Strong Crédit: Eurosport

Mora a lui passé les deux dernières saisons chez Movistar (il n’a pour l’heure pas été prolongé) mais sans disputer le moindre grand tour, seulement des courses d’une semaine comme Paris-Nice, qu’il a d’ailleurs abandonné lors de la dernière étape. Hoover (24 ans) n’a lui aucune référence sur la route, son seul jour de course en 2021 s’étant soldé par un abandon sur le championnat des Etats-Unis. Sur la piste, en revanche, il s’est plutôt montré à son avantage aux JO de Tokyo en terminant 8e de l'omnium.

Au jeu des références, le plus solide demeure Mora, avec un titre de champion du monde en scratch et six titres européens (dont deux en scratch). Mais Strong et Hoover n’ont pas son âge et n’ont donc pas encore eu le temps de se forger un palmarès… Chacun possède ses arguments pour remporter la Ligue des Champions. S’il fallait s’hasarder à un pronostic, Arnaud Tournant miserait sur Gavin Hoover, de par sa régularité. Mais il n’écarte pas la piste d’un dernier invité surprise : "J’aimerais voir le réveil de certains, notamment Iuri Leitao, qui est trop discret, alors qu’il nous a montré de très belles choses (…) Sur ces deux jours (à Londres, NDLR), on peut avoir plein de surprises".

UCI Track Champions League "Il y aura peut-être une baisse de lucidité" : Place au double défi londonien IL Y A 6 HEURES