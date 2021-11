Cyclisme sur piste

UCI Track Champions League : Une chute mais la victoire : Yamasaki se distingue en série du keirin

UCI TRACK CHAMPIONS LEAGUE - Le cycliste Kento Yamasaki s'est fait une petite frayeur avant le début de sa série en keirin. Le Japonais a chuté avant même le départ, sans gravité, et a fini par... remporter la course à Majorque, ce samedi, et se qualifier pour la finale. Moment insolite.

