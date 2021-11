Un duel que tout le monde attend : Lavreysen-Hoogland

Harrie Lavreysen et Jeffrey Hoogland sont les deux rois du sprint mondial. Et ce depuis trois ans. Le binôme néerlandais constitue l’affiche des quatre dernières grandes finales internationales de la vitesse individuelle, quatre confrontations qui ont à chaque fois tourné en faveur de Lavreysen (un sacre olympique et trois mondiaux).

L’heure de la revanche va-t-elle enfin sonner pour Hoogland ? En tout cas, on salive d’avance à l’idée de voir les deux monstres s’affronter sur cette Ligue des Champions. Un plaisir fois cinq puisqu’après Majorque, on les retrouvera en Lituanie (27 novembre), à Londres (3 et 4 décembre) et à Tel Aviv (11 décembre).

Un dernier tour pour la légendaire Wild

On l’a quitté les larmes aux yeux, il y a deux semaines, sur un tour d’honneur à Roubaix après la madison pour célébrer son 9e et dernier titre mondial. Mais ce n’était qu’un adieu aux Mondiaux, pas à son immense carrière, puisque Kirsten Wild est bien présente à Majorque. A 39 ans, elle fait office de favorite pour les épreuves d’endurance de la Ligue des Champions, avec la Britannique Katie Archibald et la Japonaise Yumi Kajihara. La Néerlandaise s’offre un peu de rab. Pour notre plus grand bonheur.

Trois Français aux dents longues : Gros, Helal et Derache

Mathilde Gros, Rayan Helal et Tom Derache défendront les chances tricolores avec un maillot aux couleurs de la France mais qui ne sera pas celui de l’équipe nationale, les athlètes concourant ici à titre individuel. Ils partagent le fait d’être sprinteurs, d’avoir 22 ans et de vouloir bousculer la hiérarchie en place. Mathilde Gros cherche à se relancer après des JO et des Mondiaux compliqués et fera face à la crème du sprint.

Rayan Helal est sur une vague ascendante, médaillé olympique (bronze) et mondial (argent) en vitesse par équipes mais aussi finaliste en keirin à Roubaix (6e). Issu du BMX, Tom Derache voudra lui montrer ce qu’il a dans le ventre, le double champion de France élite (vitesse et keirin) et vice-champion d’Europe espoirs du keirin n’ayant pas été sélectionné pour les Mondiaux.

Un format sans temps mort et innovant

La Ligue des Champions, c’est de la pure adrénaline pendant deux heures et demie. C’est bien entendu le propre de la piste d'enchaîner les courses sans discontinuité. Mais cette nouvelle compétition se singularise en ne proposant que les épreuves les plus spectaculaires de la discipline.

Il n’y a que quatre types de course. Deux en sprint (vitesse et keirin). Deux en endurance (élimination et scratch). Toutes sont comprises dans une soirée à peine plus longue qu’un match de foot. Un format conçu sans le moindre temps mort. Et qui sera précédé d’une cérémonie d’ouverture avec un spectacle de lumière.

Deux des quatre épreuves choisies dans cette Ligue des Champions ont été remodelés. Le scratch a été réduit à cinq kilomètres pour favoriser une course nerveuse et trépidante du premier au 20e et dernier tour. Et la vitesse individuelle se déroule par match de trois lors des séries et des demi-finales, un format auquel les sprinteurs ne sont pas habitués. “Cela va créer des surprises, estime le sprinteur Rayan Helal. Des costauds peuvent se faire piéger. Il ne faudra pas se manquer.”

Une contre-performance ne sera pas seulement pénalisante le jour J mais pour l’ensemble de la compétition. Car c’est à l’addition des résultats des cinq manches que le classement général sera constitué. La Ligue des Champions est conçue comme un feuilleton. Pas comme un one-shot où tout se joue à l’instant T, comme sur les Mondiaux ou les JO. Chaque place compte. Il y aura de la bataille à tous les étages, tout le temps.

