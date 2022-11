Cyclisme sur piste

UCI TCL - Rayan Helal : "L'objectif est d'engranger le plus d'expérience possible"

UCI TCL - Huitième l'an passé au classement général du sprint, Rayan Helal espère faire mieux cette saison. Le natif de l'Isère vise un top 5 et pourquoi pas gagner une course mais la concurrence sera rude derrière l'intouchable Néerlandais Harrie Lavreysen. Il s'agira donc d'abord de profiter de ces 5 manches pour "engranger le plus d'expérience possible". Première étape ce samedi à Majorque.

00:04:00, 11/11/2022 à 17:59