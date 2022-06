Les fans de cyclisme en France et en Allemagne vont découvrir les frissons de l'UCI Track Champions League. Pour sa deuxième édition, la compétition accueille deux nouveaux sites de classe mondiale dans un calendrier retravaillé pour 2022.

Le Velodrom Berlin et le Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines (SQY), à quelques kilomètres de Paris, accueilleront respectivement les deuxième et troisième étapes de la compétition. Les deux arènes sont porteuses d'une sacrée renommée. La capitale allemande a accueilli les Championnats du monde en 2020, tandis que Saint-Quentin-en-Yvelines accueillera ceux de 2022, en octobre prochain ainsi que les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

Le coup d'envoi de cette "saison 2" sera donné à Majorque le 12 novembre.Comme l'an dernier, Londres accueillera à nouveau la grande finale avec deux étapes coup sur coup, les 2 et 3 décembre.

"Forts du succès de la saison inaugurale, notre priorité était d'impliquer les publics clés en France et en Allemagne", a expliqué François Ribeiro, responsable de Discovery Sports Events, promoteur de l'UCI Track Champions League. "Après le report de l'étape de Paris l'année dernière, nous sommes ravis de pouvoir amener toute l'excitation de l'UCI Track Champions League au Vélodrome National de SQY et au Velodrom Berlin (...) Avec un final dans le mythique Lee Valley Park et ses fans surchauffés, la grande finale s'annonce spectaculaire !"

Le président de l'UCI, David Lappartient, s'est lui-aussi félicité de l'événement. "L'année dernière, l'UCI Track Champions League a offert un show spectaculaire qui a mis la discipline olympique du cyclisme sur piste et ses athlètes sous les projecteurs qu'ils méritent. Le rythme effréné et le format court ont été très populaires auprès des fans, ils seront ravis de concourir sur de nouveaux sites prestigieux en 2022."

Prize money équitable, comme l'an passé

Cette année encore, les 72 coureurs du plateau se partageront près de 500 000 € de prize money. Les femmes et les hommes recevront les mêmes dotations. Les coureurs classés de la première à la dixième place de chaque étape seront récompensés, le vainqueur de chaque étape empochant 1000€.

Le vainqueur de chaque catégorie (sprint et/ou endurance) empocheront eux près de 25 000 €. Comme l'an dernier, des maillots distinctifs de leaders seront attribués à la fin de chaque étape dans les catégories sprint et endurance

Le calendrier de l'UCI Track Champions League 2022

1re étape – Grand Départ : Majorque, Velòdrom Illes Balears

2e étape : Berlin, Velodrom Berlin

3e étape : Paris, Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines

4e étape : Londres, Lee Valley VeloPark

5e étape – Grande Finale : Londres, Lee Valley VeloPark

