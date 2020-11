Le cyclisme sur piste aura lui aussi sa Ligue des champions. Ce jeudi, l'Union Cycliste Internationale et Eurosport Events ont officialisé la création de l'UCI Track Champions League. Des Jeux Olympiques de Tokyo en août, aux Championnats du monde au Turkménistan en octobre, cette nouvelle compétition XXL deviendra le point d’orgue de la saison au sein des six vélodromes emblématiques à travers l’Europe. L'UCI Track Champions League se déroulera sur six week-ends consécutifs entre novembre et décembre 2021.

Les neuf meilleurs coureurs en sprint individuel et en keirin, ainsi que tous les médaillés des courses de peloton aux Championnats du monde de cyclisme sur piste de l’UCI, seront sélectionnés pour cette nouvelle C1. Toutes les courses (vitesse individuelle, keirin, course à l'élimination et le scratch) seront disputées sur une journée et feront l’objet d’une diffusion de deux heures. Les coureurs pourront également gagner les points convoités en vue des prochains Championnats du monde de cyclisme sur piste de l'UCI.

Vogel, Hoy... Les meilleurs de la discipline seront présents

Les meilleurs de la discipline seront donc présents. Parmi eux, Kristina Vogel ou Chris Hoy, huit titres olympiques à eux deux. "Je suis ravie de travailler avec l’UCI et Eurosport Events en ma qualité d’ambassadrice officielle de l’UCI Track Champions League. Leur vision est passionnante : créer une course qui ne sera pas seulement un spectacle sportif étonnant, mais qui attirera des cyclistes sur piste du monde entier pour relever le défi ultime. J’attends avec impatience le lancement, l’an prochain", a déclaré l'Allemande.

"L'UCI Track Champions League est destinée à rapprocher plus que jamais les spectateurs de la compétition et de l’atmosphère du cyclisme sur piste. Après une longue carrière sur la piste, où j’ai vécu cette montée d’adrénaline, je suis heureux que la discipline soit reconnue par Eurosport Events comme une discipline à promouvoir au niveau mondial" a corroboré le Britannique de 44 ans.

2021 sera une grande année pour le cyclisme sur piste international

François Ribeiro, Directeur d’Eurosport Events, n'a pas non plus caché sa satisfaction. "Le 1er mars dernier, lors des Championnats du monde de cyclisme sur piste UCI à Berlin, Discovery et l’UCI ont pris un engagement commun à long terme pour insuffler une nouvelle dynamique au cyclisme sur piste, avec un format sportif remanié. La pandémie de Covid-19 n’a pas affecté cette ambition, a-t-il rappelé. Cette marque dit tout : des normes sportives de haut niveau, conçues pour les champions, des sites spectaculaires, une expérience unique, une couverture mondiale. 2021 sera une grande année pour le cyclisme sur piste international : Jeux Olympiques en août, Championnats du monde en octobre, et l’UCI Track Champions League." Vivement l'année prochaine.

