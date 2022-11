Sprint Messieurs

Le classement

1. Harrie Lavreysen 37 pts 2. Matthew Richardson 35 pts 3. Stefan Bötticher 30 pts 4. Mikhail Iakovlev 22 pts

Du feu dans les jambes et Richardson s'offre Lavreysen

Était-ce une surprise ?

Voir Harrie Lavreysen, sept fois champion du monde individuel et deux fois médaillé d'or olympique, mener le classement de la vitesse était évidemment attendu. Le Néerlandais a triomphé du keirin mais, immense surprise, il a été battu par Matthew Richardson sur la vitesse. Surprise puisque jusqu'ici Lavreysen avait remporté toutes les épreuves de vitesse de l'UCI Track Champions League (4/4). Sa courte avance au général (deux points) sur Richardson prouve qu'il aura du répondant cette année.

Qui pour concurrencer Lavreysen ?

La réponse est limpide : Matthew Richardson évidemment. L'Australien de 23 ans n'en finit plus de monter. En individuel, Lavreysen lui a barré la route aux Mondiaux de Saint-Quentin début octobre mais son pays a mis fin à la mainmise néerlandaise sur la vitesse par équipes (4 titres de suite). Surtout, il n'est pas allé battre Lavreysen en keirin, où la nature même de la course rend l'issue plus incertaine, il l'a dominé en tête à tête et sans aucune contestation possible (2-0 en finale). Attention danger pour le boss du sprint

Endurance Hommes

Le classement

1. Mark Stewart 35 pts 2. Mathias Guillemette 30 pts 3. Sebastián Mora 28 pts 4. Michele Scartezzini 22 pts

Était-ce une surprise ?

Oui ! Attention, l'endurance messieurs s'avère être la discipline la plus ouverte des quatre de l'UCI Track Champions League mais voir Mark Stewart occuper la place de leader après l'étape de Majorque n'était sûrement pas attendu. Gavin Hoover, le tenant du titre, l'était, par exemple un peu plus, tout comme Sebastian Mora ou la pépite Dylan Bibic. Vainqueur du scratch au prix d'une stratégie agressive et troisième de la course à l'élimination, Mark Stewart a déjà prévenu que le rôle du vilain lui allait bien . La concurrence sait à quoi s'en tenir.

Qui pour concurrencer Stewart ?

Le classement reste serré entre les trois premiers qui se tiennent en sept points. On serait pourtant tenté d'aller plus bas, bien plus bas pour trouver un concurrent à Stewart. Il s'agit évidemment de l'Américain, Gavin Hoover. Le tenant du titre a complètement manqué son scratch (15e sur 18) mais il a multiplié les efforts pour assurer de gros points sur l'élimination (2e), preuve qu'il a le général dans la tête et que les jambes sont là. Problème, il pointe déjà à 17 unités de Mark Stewart.

Sprint Femmes

Le classement

1. Shanne Braspennincx 26 pts 2. Olena Starikova 24 pts 3. Martha Bayona 22 pts 4. Lea Sophie Friedrich 22 pts

Était-ce une surprise ?

Emma Hinze absente cette année, les regards se tournaient logiquement vers Lea Sophie Friedrich, sa dauphine de 2020 et surtout championne du monde du keirin et en argent sur la vitesse individuelle en octobre. On pensait aussi à Mathilde Gros, évidemment. La Française a bien triomphé de la vitesse mais s'est ratée sur le keirin. Résultats inverses pour Martha Bayona et c'est donc la régularité de Shanne Braspennincx (deux fois 4e) qui a fait la différence. Une surprise donc puisque personne n'a dominé mais la Néerlandaise est, quand même, la championne olympique en titre du keirin.

Qui pour concurrencer Braspennincx ?

Friedrich, Gros ou encore Van de Wouw, la liste des vainqueurs potentielles sur les deux épreuves de vitesse s'allonge. Après tout, personne n'a réussi deux podiums à Majorque, ce qui prouve que le sprint féminin sera très ouvert tout au long de cette UCI Track Champions League. Et au classement général, rien n'est fait évidemment. Six sprinteuses se tiennent en six points, contre deux (au mieux) dans les trois autres classements.

Endurance Femmes

Le classement

1. Jennifer Valente 32 pts 2. Anita Stenberg 24 pts 3. Lily Williams 24 pts 4. Sarah Van Dam 24 pts

Était-ce une surprise ?

Oui… et non. Katie Archibald avait tellement dominé la saison dernière (5 succès sur 8) que l'on se disait que le format lui correspondait parfaitement. Mais la tenante du titre, vainqueur du scratch, a terminé dernière de l'élimination. Et c'est donc Jennifer Valente (3e du scratch, 2e de l'élimination) qui a pris les devants grâce à sa régularité. L'Américaine, championne olympique et du monde en titre de l'omnium, la discipline de la polyvalence par excellence, n'est évidemment pas une surprise.

Qui pour concurrencer Valente ?

Valente a créé un bel écart sur sa, ou plutôt ses, plus proches poursuivantes. Anita Stenberg (victorieuse de l'élimination), Lily Williams, Sarah Van Dam et Tania Calvo sont toutes à égalité (24 points) et derrière Katie Archibald n'est pas loin. Partie frustrée de Majorque, elle devrait frapper fort à Berlin. On ne se mouille pas trop en disant que la future lauréate est dans cette liste.

