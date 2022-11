La vie de Laura Kenny n'a pas été un long fleuve tranquille depuis un an, loin de là. En avril dernier, elle révélait avoir été victime deux deux événements traumatisants en l'espace de quelques semaines. D'abord une fausse couche à neuf semaines en novembre 2021, l'ablation des trompes de Fallope en janvier 2022 à cause d'une grossesse extra-utérine ensuite. "J'avais l'impression que mon corps m'avait laissée tomber", a-t-elle confié à Eurosport. Ce même corps qui lui a finalement permis de refaire du vélo et de s'en sortir.

C'était juste le moment le plus effrayant de ma vie

"Le fait d'être une athlète m'a en quelque sorte tiré d'affaire", a expliqué Laura Kenny, au palmarès XXL sur la piste (5 titres olympiques, 7 de championne du monde) avant de revenir sur ces événements. "La grossesse extra-utérine était quelque chose de totalement... effrayant. C'était juste le moment le plus effrayant de ma vie. Je suis allée chez le généraliste et j'ai fait un test de grossesse, je ne savais pas que j'étais enceinte à ce moment-là. Tout ce que je savais, c'est que je saignais. il m'a dit : 'Vous êtes enceinte, revenez dans une semaine'".

Problème, la santé de Kenny se dégrade rapidement. "Si j'avais attendu une semaine, Dieu seul sait ce qui se serait passé, raconte-t-elle. Quand je suis entrée aux urgences, en deux heures, ils avaient enlevé la trompe de Fallope". Après la fausse couche et ce deuxième problème, la Britannique confie avoir dû faire face à des problèmes mentaux pour la première fois de sa vie. D'abord incapable de lutter, elle a écouté le conseil simple de son mari, le champion Jason Kenny : "Va faire du vélo".

Le vélo m'a permis de me libérer

"Je suis sortie. Ça m'a empêchée de penser parce que, bien sûr, on pense à d'autres choses. Cela a empêché ma tête de se dire : 'Pourquoi m'as-tu laissé tomber ? Pourquoi cela m'est-il arrivé ? Pourquoi suis-je une si mauvaise personne pour que, tout d'un coup, j'aie toute cette malchance ?'" Et petit à petit, la cycliste est revenue, puis l'immense championne avec l'ambition retrouvée.

"Je suis heureuse d'avoir eu quelque chose d'autre sur lequel m'appuyer, car je ne sais pas comment j'aurais pu empêcher mon cerveau de trop penser aux choses auxquelles il pensait à ce moment-là", remet encore une Kenny qui confie sans détour qu'elle sacrifierait "n'importe quelle médaille olympique pour avoir ces enfants que nous avons créés. C'est ce qui était constamment dans ma tête. Mais le vélo m'a permis de me libérer."

