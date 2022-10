La manière de consommer le sport s’apprête-t-elle à être chamboulée ? Discovery Sports et l’entreprise Infinite Reality viennent d’annoncer une collaboration exclusive sur plusieurs années pour permettre au public de s’engouffrer dans un métavers innovant lui permettant une expérience immersive unique. Athlètes, compétitions et points de vente seront regroupés pour la première fois lors de l’étape de l’UCI Tracks Champions League, qui aura lieu à Londres le 2 décembre prochain.

UCI Tracks Champions League Crédit: Eurosport

Cette innovation vise à faire du cyclisme sur piste un spectacle hors du commun pour tous les amateurs de sport. Ce sera la première fois que Discovery Sports exploite le potentiel de la technologie Web3 dans une compétition sportive en Europe. Progrès et possibilités infinies d’interactions et de divertissement seront les maîtres mots de ce tout nouveau genre de compétition sportive.

De plus, cette collaboration permettra d'élargir le champ des possibilités des communautés sportives, des athlètes et des marques pour interagir les uns avec les autres. Le tout au sein d'environnements virtuels uniques spécifiquement développés dans ce but. Avec ce partenariat, Discovery s'engage à apporter aux fans les toutes dernières innovations en matière de divertissement dans le sport.

François Ribeiro, responsable de Discovery Sports Events : "Ce partenariat avec Infinite Reality décrit comment nous prévoyons de faire intéragir les dernières innovations et opportunités entre notre public, nos propres évènements et nos partenaires afin de découvrir des nouveaux environnements autour du sport. Nous sommes très heureux d'avoir la possibilité d'engager de nouvelles audiences autour du sport en direct de différentes manières, prolongeant l'expérience au-delà du direct dans des endroits où les gens interagissent et passent du temps. Au cours des prochaines années, et en ouvrant de nouvelles voies via les expériences du métavers autour d'événements sportifs en direct, nous permettrons aux fans de s'engager dans le sport de manière passionannte. Nous voyons l'UCI Track Champions League comme une opportunité exceptionnelle pour ouvrir cette nouvelle voie et raconter le sport de manière différente tout en fournissant des apprentissages essentiels, alors que nous cherchons à étendre notre partenariat à d'autres ressources pour les évènements sportifs de Discovery."

