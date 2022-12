Premium Cyclisme sur piste UCI Track Champions League 2022 19:58-00:12 Direct

20h44 : Scratch hommes

Sebastian Mora a remporté le dernier scratch, disputé à Saint-Quentin-en-Yvelines. L'Espagnol comptera parmi les favoris du jour, en compagnie de Claudio Imhof (deuxième la semaine passée) et Mathias Guillemette (deux fois sixième).

20h37 : Lavreysen impressionne déjà, pas de Français en finale

Lavreysen reste un temps en deuxième position pour contrôler la course avant de porter une accélération fatale à ses adversaires. Derache a essayé d'accrocher la roue du Néerlandais mais doit finalement s'incliner face à Rudyk pour la deuxième place, mieux placé à la corde.

20h34 : Derache et Lavreysen présents dans la dernière série

Le deuxième français engagé dans les épreuves de sprint aura fort à faire pour se qualifier, opposé notamment à Lavreysen et à Yakovlev.

20h32 : Richardson en finale, Helal impuissant

Helal se replace avec un temps de retard et reste piégé au troisième couloir. Devant, Ramirez coupe la ligne en tête. Deuxième, Richardson a assuré.

20h29 : Helal opposé à Richardson

Gros client pour le Français qui devra surtout convoiter la deuxième place qualificative.

20h27 : Bötticher passe sans trembler

Celui qui compte deux podiums dans la spécialité depuis le début de cette UCI TCL a parfaitement manoeuvré pour se qualifier. Au prix d'un dernier coup de rein, Quintero est allé chercher la deuxième place qualificative pour la finale.

20h23 : Keirin hommes - séries

Place au keirin hommes avec Stefan Bötticher présent dans la première série. Pour rappel, les deux premiers de chaque série se qualifient pour la finale.

20h20 : Début parfait pour Gros !

Van de Wouw cherche à passer par l'extérieur mais, en pleine gestion de son effort, la leader du général n'est pas inquiétée et l'emporte pour son entrée en lice !

20h18 : Gros débute sa soirée

La Française est opposée à la seule van de Wouw, son adversaire en finale à Majorque. Capewell est, elle, forfait.

20h15 : Vitesse femmes - séries

Lea Sophie Friedrich malade, l'avant-dernière série se résume à un duel entre Bayona et van Riessen. La Colombienne passe de justesse au jeter de vélo et élimine la finaliste de Berlin.

20h12 : Vitesse femmes - séries

Mitchell prend ses responsabilités à plus d'un tour de l'arrivée. Victoire tranquille de la Canadienne devant Casas et Finucane.

20h10 : Vitesse femmes - séries

Braspennincx prend les choses en main à un tour de l'arrivée et conserve la tête sur la ligne. Une course limpide de la Néerlandaise, championne d'Europe de la spécialité en 2021. Grabosch et Gaxiola sont éliminées.

20h07 : Starikova intraitable, Kouamé déjà dehors

La championne du monde du 500 mètres n'a rien pu faire face à la puissance de Starikova, qualifiée pour les demi-finales.

Un petit tour et puis s'en va : Kouamé éliminée dès les séries de la vitesse

20h05 : Kouame entre en piste

La Française devra se coltiner une sacrée cliente dans sa série, en la personne de la vice-championne olympique Starikova.

20h03 : Vitesse femmes - séries

Van der Peet l'emporte à l'issue d'une série maitrisée. La Néerlandaise, favorite de cette première série, a gardé la corde pour empêcher les retours de Los et Walsh.

20h00 : Début de la soirée

On commence par les séries de la vitesse femmes.

Le classement des endurantes

Katie Archivald continue de refaire son retard sur Jennifer Valente. Cette dernière conserve le maillot azur pour un seul petit point avant d’entamer le week-end décisif de Londres. Le suspense est total.

1. Jennifer Valente (USA) 98 pts ; 2. Katie Archibald (GBR) 97 pts ; 3. Lily Williams (USA) 63 pts ; 4. Maggie Coles-Lyster (CAN) 62 pts ; 5. Anita Stenberg (NOR) 58 pts

Le classement des endurants

Claudio Imhof a fait une excellente opération à Saint-Quentin-en-Yvelines la semaine passée. En accrochant deux podiums, le Suisse a dépossédé Mathias Guillemette de la tunique bleue, et compte à présent six points d'avance sur le Canadien.

1. Claudio Imhof (SUI) 80 pts ; 2. Mathias Guillemette (CAN) 74 pts ; 3. Sebastian Mora (ESP) 71 pts ; 4. Mark Stewart (GBR) 68 pts ; 5. Oliver Wood (GBR) 60 pts

Le classement des sprinteuses

Forte d’une troisième victoire de rang sur la vitesse et d’un premier podium au keirin, Mathilde Gros a creusé un petit écart sur Martha Bayona. La Française a les cartes en main pour s’offrir définitivement le maillot azur.

1. Mathilde Gros (FRA) 83 pts ; 2. Martha Bayona (COL) 74 pts ; 3. Kelsey Mitchell (CAN) 73 pts ; 4. Shanne Braspennincx (HOL) 69 pts ; 5. Olena Starikova (UKR) 56 pts ; 9.Taky Marie-Divine Kouamé (FRA) 48 pts

Le classement des sprinteurs

Le duo Lavreysen-Richardson continue de truster le haut de l’affiche. Aucun succès n’a échappé aux deux gloutons du sprint, qui ont déjà irrémédiablement fait le trou sur la concurrence.

1. Harrie Lavreysen (HOL) 111 pts ; 2. Matthew Richardson (AUS) 109 pts ; 3. Stefan Bötticher (ALL) 86 pts ; 4. Santiago Ramirez (COL) 52 pts ; 5. Kevin Quintero (COL) 52 pts ; 14. Tom Derache (FRA) 25 pts ; 17. Rayan Helal (FRA) 19 pts

Les enjeux de la quatrième manche

C’est le money-time. Comme l’an passé, la Ligue des champions sur piste se conclut à Londres avec deux manches en 24 heures, vendredi et samedi. Le suspense demeure entier dans les quatre catégories. Si Lavreysen, Gros, Imhof et Valente tiennent la corde, rien ne dit qu’ils pourront conserver le maillot azur de leader jusqu’au bout. Le point sur les classements.

Bonsoir à toutes et à tous ! Soyez les bienvenus pour suivre en direct la 4e manche de la Ligue des champions sur piste. Cette semaine, l’épreuve se déroule à Londres, à partir de 20h.

