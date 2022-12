Premium Cyclisme sur piste UCI Track Champions League 2022 19:30-23:45 Direct

20H59 : LAVREYSEN LE REJOINT ! IL AFFRONTERA UNE NOUVELLE FOIS RICHARDSON EN FINALE !

Le champion du monde s'est retrouvé coincer par Quintero à l'entame du dernier tour. Mais pas de souci, il a mis la surmutipliée pour se qualifier avec une belle marge. Le Néerlandais fait une très grosse impression. On aura donc pour la 5e fois une finale Lavreysen-Richarson en finale de la vitesse !

20H58 : RICHARDSON EN FINALE DE LA VITESSE !

Comme en séries, l'Australien a attendu le dernier moment pour s'employer et coiffer Jeffrey Hoogland. Contrat rempli pour le porteur du maillot azur, qualifié pour la finale. En attendant d'être rejoint par Lavreysen ?

20H55 : ARCHIBALD REVIENT À 6 POINTS DE VALENTE

Valente a bien terminé 4e, un rang seulement derrière Archibald, qui ne reprend donc que deux points à l'Américaine. Six points séparent seulement les deux femmes avant l'élimination, la toute dernière épreuve de cette Ligue des Champions pour les endurantes. Si Archibald veut conserver son titre acquis l'an passé, elle doit s'imposer et espérer que Valente ne termine pas sur le podium.

20H50 : SCRATCH (F) : VICTOIRE DE MORAN !

L'Australienne s'impose devant Van Dam, sa compagnonne d'échappée. Katie Archibald prend la 3e place en réglant le peloton. Elle grappille des points sur Valente, qui semble avoir terminé 4e devant Coles-Lyster.

20H48 : DEUX FEMMES À L'AVANT

Sarah van Dam et Chloé Moran ont fait le trou à mi-course. Archibald est piégée. Et Valente ne va évidemment pas lâcher sa roue.

20H45 : ARCHIBALD FAIT LE SHOW !

La Britannique attaque dès le 5e tour ! Elle oblige la leader Valente à faire l'effort pour revenir. La jonction est faite.

20H41 : PLACE AUX "ENDURANTES"

Le scratch dames va démarrer. Les règles sont simples. 20 tours de 250 mètres, soit 5 kilomètres. La première à franchir la ligne d'arrivée s'impose. Jennifer Valente possède 8 points d'avance au général sur Katie Archibald. Si cette dernière s'impose, Valente doit au pire terminer 4e si elle veut conserver la tête avant l'épreuve de l'élimination.

20H36 : GROS FILE EN FINALE !

La leader du général maitrise très facilement sa série et se qualifie pour la finale du keirin ! La voilà tout proche du sacre...

Gros, facile en série du keirin

20H35 : GROS DOIT EN PROFITER

Si Mathilde Gros se qualifie pour la finale du keirin, elle fera un grand pas vers la victoire finale de cette Ligue des Champions. Il lui faut prendre l'une des deux premières de sa série, qui pour le coup est assez abordable (Grabosch, Van de Wouw, Casas, Gaxiola et Capewell).

20H33 : MITCHELL ÉLIMINÉE !!! ÇA PASSE POUR KOUAMÉ !

Coup de tonnerre chez les sprinteuses ! La plus grande rivale de Gros, Kelsey Mitchell, 2e la veille de ce même keirin, se fait sortir dès les séries ! Elle n'a pris que la 3e place de sa série, derrière Kouamé et Van der Peet, qui elles se qualifient.

Kouamé en finale du keirin, Mitchell éliminée

20H31 : KOUAMÉ EN PISTE

La Française Taky Marie-Divine Kouamé, 4e du keirin à Saint-Quentin-en-Yvelines, est engagée dans la 2e série, face à Mitchell et Starikova notamment.

20H28 : BRASPENNINCX ET BAYONA EN FINALE DU KEIRIN

Pas de surprise dans cette 1re série pourtant très relevée. Les deux favorites ont pris les deux premières places, Bayona devant la Néerlandaise.

20H25 : PLACE AUX SPRINTEUSES

La première des trois séries du keirin dames démarre à l'instant. Bayona, Los et les Néerlandaises Braspennincx sont dedans. Du très lourd pour une série.

20H20 : RICHARDSON A EU CHAUD ! MAIS ÇA PASSE POUR LE MAILLOT AZUR

L'Australien a attendu le tout dernier moment pour dépasser le sprinteur thailandais. Il a couru au millimètre. Pour économiser un maximum d'énergie ? En tout cas, l'essentiel est fait. Richardson s'est qualifié pour les demies de la vitesse, à l'instar de son grand rival Lavreysen.

20H17 : LAVREYSEN QUALIFIÉ POUR LES DEMIES DE LA VITESSE

Le Néerlandais a attendu l'avant-dernière ligne droite pour dépasser Rudyk avant de contenir le retour de Helal (2e) pour valider sa qualification pour le tour suivant. C'est passé sans souci. Matthew Richardson va-t-il l'imiter ? L'Australien affronte le Britannique Turnbull et le Thailandais Angsuthasawit dans la 6e et dernière série. Une formalité. Sur le papier.

Lavreysen réussit son entrée, Helal en fait les frais

20H15 : LAVREYSEN EN PISTE

Le champion du monde fait face au Polonais Rudyk et au Français Rayan Helal dans cette 5e série...

20H13 : FACILE COMME BOTTICHER

L'Allemand, déjà assuré de terminer 3e du classement général des sprinteurs, n'a eu aucun mal à contenir la tentative de débordement d'Esow et Cornish. Il remporte la 4e série de la vitesse.

20H10 : UN AUTRE COLOMBIEN EN DEMIES

Ramirez, 4e du général, s'est défait de Ponomaryov et Awang pour rejoindre son compatriote Quintero en demi-finale de la vitesse.

20H06 : DERACHE ÉLIMINÉ D'UN SOUFFLE !

Le Français a pris les commandes à deux tours de l'arrivée, temporisé avant de vraiment lancer le sprint et failli réussir son coup. Il s'est fait sauter sur la ligne par Quintero, pourtant en 3e épaisseur dans le dernier virage. Dommage, Tom Derache est éliminé du tournoi de vitesse. Comme lors des quatre premières manches.

Derache, battu de peu

20H03 : VITESSE (H) - HOOGLAND EN DEMIES

Jeffrey Hoogland a pris le meilleur sur Yakovlev et Tjon en Fa dans la 1re série de la vitesse messieurs. Pour rappel, seul le vainqueur en séries passe en demi-finale. Dans la prochaine "heat", on suivra le Français Tom Derache, aux prises avec le Colombien Quintero et le Japonais Nakano.

20H01 : LES LEADERS PRÉSENTÉS AU PUBLIC

Comme le veut la tradition dans cette Ligue des Champions, les leaders de chacune des quatre catégories ont l'honneur d'être présentés au public du Lee Valley VeloPark, ceints de leur maillot azur.

LE PROGRAMME DE CETTE ULTIME SOIRÉE

Les messieurs ouvrent le bal avec les séries du sprint. Suivront les série du keirin dames, avec notamment Mathilde Gros.

CE QU'IL S'EST PASSÉ LA VEILLE : LE RÉSUMÉ DE LA 4E MANCHE

Deuxième de la vitesse et sixième du keirin, Mathilde Gros n'a pas gagné vendredi à Londres. Mais elle a gardé la tête du classement général du sprint pour neuf points. Chez les hommes, Matthew Richardson et Harrie Lavreysen se sont partagés les victoires sur le keirin et la vitesse.

Gros tombe sur un os, Richardson et Lavreysen font encore le show : le résumé de vendredi

LA PALETTE DE TOURNANT : COMMENT LAVREYSEN S'EST LAISSÉ ENFERMER, HIER, EN FINALE DU KEIRIN

Notre consultant Arnaud Tournant nous explique comment Harrie Lavreysen s'est fait enfermer par ses adversaires en finale du keirin, hier lors de la 4e manche. Le Néerlandais n'a pris que la quatrième place de l'épreuve remportée par l'Australien Matthew Richardson.

La palette de Tournant : Comment Lavreysen s'est laissé enfermer en finale du keirin

40 POINTS ENCORE À PRENDRE

Voici un petit rappel du barême en vigueur sur cette Ligue des Champions. Pour chaque épreuve, le vainqueur remporte 20 pts, le 2e en marque 17, et cela diminue jusqu'au 15e (1 pt). Par conséquent, si Mitchell remporte le keirin, Gros, qui compte 9 points d'avance sur la Canadienne, doit terminer a minima 5e pour conserver la tête avant la vitesse. La totalité du barème : 1er (20 pts), 2e (17 pts), 3e (15 pts), 4e (13 pts), 5e (11 pts), 6e (10 pts), 7e (9 pts), 8e (8 pts), 9e (7 pts), 10e (6 pts), 11e (5 pts), 12e (4 pts), 13e (3 pts), 14e (2 pts), 15e (1 pt).

LE CLASSEMENT DES ENDURANTS

Sebastian Mora a pris le leadership à l'issue de la 4e manche mais il compte le même nombre de points que l'ancien porteur du maillot azur, Claudio Imhof. L'Espagnol et le Suisse sont sur la même ligne de départ, et il faut ajouter dans cette course ultra-serrée à la victoire le Canadien Mathias Guillemette (6 points de retard) et peut-être le Britannique Mark Stewart (12).

1. Sebastian Mora (ESP) 99 pts 2. Claudio Imhof (SUI) 99 pts 3. Mathias Guillemette (CAN) 93 pts 4. Mark Stewart (GBR) 87 pts 5. Oliver Wood (GBR) 77 pts

LE CLASSEMENT DES ENDURANTES

Contre toute attente, Jennifer Valente a repris un peu d'air hier soir. L'Américaine a remporté l'élimination, sa 1re victoire dans la TCL, tandis que Katie Archibald s'est contentée de la 7e place, à la surprise générale. Elle compte désormais 8 points d'avance sur la Britannique, qui doit donc faire le carton plein ce soir et espérer un petit faux pas de sa rivale.

1. Jennifer Valente (USA) 131 pts 2. Katie Archibald (GBR) 123 pts 3. Anita Stenberg (NOR) 89 pts 4. Maggie Coles-Lyster (CAN) 84 pts 5. Lilly Williams (USA) 79 pts

LE CLASSEMENT DES SPRINTEURS

Avant l'ultime épisode de leur immense bataille, Matthew Richardson possède deux petits points d'avance sur Harrie Lavreysen. L'Australien portera ce soir le maillot de leader pour la 1re fois. Il l'a piqué des épaules du Néerlandais hier soir, tombé pour la 1re fois du podium à l'occasion du keirin (4e contre 1re place pour son rival). S'il veut conserver son titre sur la TCL, Lavreysen doit absolument s'imposer sur les deux épreuves de la soirée, un doublé qu'aucun des deux hommes n'a réussi lors des quatre premières manches. Ou alors, il doit compter sur un gros raté de Richardson.

1. Matthew Richardson (AUS) 146 pts 2. Harrie Lavreysen (HOL) 144 pts 3. Stefan Botticher (ALL) 108 pts 4. Santiago Ramirez (COL) 78 pts 5. Kevin Quintero (COL) 73 pts

LE CLASSEMENT DES SPRINTEUSES

Neuf. C'est le nombre de points d'avance de Mathilde Gros sur sa première poursuivante, Kelsey Mitchell, avant les deux dernières épreuves. Le keirin, qui se déroulera avant le sprint, sera d'une importance capitale car c'est la discipline où la Française est la plus irrégulière (16e, 10e, 2e et 6e). La Canadienne, elle, y est toujours montée sur la boîte (2e, 1re, 3e et 2e). Ensuite, Gros devrait avoir l'avantage en vitesse (trois fois 1re puis 2e hier ). Attention aussi à Shanne Braspennincx, pas totalement distancée avec ses 15 points de retard.

1. Mathilde Gros (FRA) 110 pts 2. Kelsey Mitchell (CAN) 101 pts 3. Shanne Braspennincx (HOL) 95 pts 4. Steffie van der Peet (HOL) 89 pts 5. Martha Bayona (COL) 85 pts

Bonjour à toutes et à tous ! Bienvenue pour suivre en direct la 5e et ultime manche de la Ligue des Champions sur piste. La soirée commence à 20h, ce samedi à Londres.

