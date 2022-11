SPRINT MESSIEURS

Le favori : Harrie Lavreysen

Ad

C’est la terreur du sprint, le boss, le maître incontestable. Dire que le Néerlandais fait office de favori est un euphémisme vu les miettes qu’il laisse aux autres depuis trois ans. Aux Mondiaux de Saint-Quentin-en-Yvelines, le double champion olympique de Tokyo a obtenu ses 10e et 11e titres mondiaux en signant son troisième doublé consécutif en keirin et vitesse individuelle. Il règne sans partage et cela devrait durer encore quelque temps puisque l’ancien pilote de BMX n’a que 25 ans.

UCI Track Champions League Gros : "Heureusement qu’il y avait l’UCI TCL pour me raccrocher un peu au vélo" HIER À 22:41

Il a signé l’an passé le meilleur total de points parmi les quatre catégories de la Ligue des Champions (147 points sur 160), un autre témoin de l’ampleur de sa domination. Son sans-faute en vitesse individuelle (quatre succès sur quatre) a marqué les esprits. Mais il y avait un peu de surprise à le voir bousculé de la sorte en keirin (1 victoire, deux fois 2e et une 4e place), ce qui a eu le mérite de ménager (un peu) le suspense jusqu’à l’ultime manche. Lavreysen n’est pas invincible, personne ne l’est, mais ce serait une immense sensation de ne pas le voir conserver son titre.

Harrie Lavreysen, un sans faute en vitesse : les meilleurs moments de sa Ligue des Champions

La question : Qui pour compliquer la vie à Lavreysen ?

En juillet, lors de la finale de la coupe du monde à Cali, Nicholas Paul a mis fin à près de trois ans d’invicibilité en vitesse individuelle de Harrie Lavreysen - il n’avait plus perdu dans cette discipline depuis la finale des championnats d’Europe 2019 face à Jeffrey Hoogland. Un victoire en deux manches en forme de coup de tonnerre. Malheureusement, le Trinidadien de 24 ans s’est blessé à l'entraînement en amont des Mondiaux et est forfait aussi pour la Ligue des Champions, dont il avait pris la 6e place l’an passé. Pour savoir s’il peut s’installer comme un adversaire à la hauteur du Néerlandais, il faudra patienter.

Helal : "L'objectif est d'engranger le plus d'expérience possible"

En attendant, l’opposition repose sur les cuissots de quatre hommes. L’Australien Matthew Richardson, 23 ans, s’est révélé cette saison en remportant la manche de coupe du monde à Glasgow (en l’absence de Lavreysen) avant d’être sacré aux Jeux du Commonwealth puis de prendre l’argent aux Mondiaux, où l’ancien gymnaste s’est incliné de justesse face au Néerlandais. Jeffrey Hoogland s’est également montré costaud à SQY en remportant l’or au kilomètre et l’argent en keirin. En revanche, on ne sait pas trop où en sont Stefan Botticher et Mikhail Iakovlev, respectivement 2e et 3e de la Ligue des Champions l’an passé. On connaît néanmoins leur potentiel. L’Allemand avait dominé Lavreysen en keirin sur trois des quatre manches. Le Russe d’origine, qui porte depuis cet été les couleurs d'Israël, a lui battu le record du monde absolu du 200m lancé en mai, une prouesse qui n’a néanmoins pas été validée par l’UCI.

La décla : Matthew Richardson

J’ai attendu ça toute l’année. Je vais puiser au plus profond de moi-même, plus loin que je ne l’ai jamais fait.

Derache : "Je vais essayer de ne pas répéter mes erreurs et de rentrer dans le top 10"

SPRINT DAMES

La favorite : Lea Sophie Friedrich

En l’absence de la tenante du titre Emma Hinze, c’est à sa dauphine et compatriote Lea Sophie Friedrich que revient assez logiquement le costume de prétendante n°1. Les Allemandes s’étaient livré un duel acharné l’an passé, deux points les séparaient avant l’ultime manche à Londres et le suspense s’était étiré jusqu’à la toute dernière épreuve, en finale du keirin. Friedrich surfe sur une bonne dynamique. Elle vient de signer deux doublés consécutifs en keirin et vitesse par équipes, lors des championnats d’Europe puis aux Mondiaux.

La question : Mathilde Gros va-t-elle confirmer ?

Mathilde Gros vient de remporter son tout premier titre mondial, le 14 octobre dernier à Saint-Quentin-en-Yvelines, en s’offrant Lea Sophie Friedrich en finale de la vitesse. Un exploit qui prend place dans l’histoire de la piste française et qui concrétise, à retardement, les grands espoirs placés dans la Provençale depuis plus de cinq ans. Etait-ce l’acte de naissance d’une immense championne, le début de sa route vers le graal olympique en 2024, dans ce même vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines qu’elle retrouvera d’ailleurs le 26 novembre pour la 3e manche ? On en saura davantage à l’occasion de cette Ligue des Champions, qui marque la "course d’après" pour la sprinteuse tricolore. C’est l’opportunité de confirmer, sans tarder, sa place au sommet de la hiérarchie tout en étrennant son maillot arc-en-ciel. Sixième l’an passé , elle fut la seule membre du top 9 à n’avoir pas signé le moindre podium d’épreuve. On l’attend cette fois dans le top 3 final. Et pourquoi pas à la 1re place, si elle gagne en régularité et progresse en keirin.

La décla : Mathilde Gros

Ce maillot de leader (de l'UCI TCL) fait rêver aussi, je le trouve magnifique et je ne l'ai jamais porté. Si je peux le faire, ne serait-ce qu'une fois, je ne dis pas non.

Mathilde Gros revit son sacre mondial : "Quand je vois mon père les larmes aux yeux…"

ENDURANCE MESSIEURS

Le favori : Gavin Hoover

C’est la discipline la plus ouverte de cette Ligue des Champions. Le forfait de Benjamin Thomas ouvre le champ des possibilités pour les 18 concurrents engagés. Mais s’il fallait n’en citer qu’un, ce serait Gavin Hoover, le tenant du titre. L’Américain s’était révélé l’an passé en s’imposant face à l’Espagnol Sebastian Mora, désireux de prendre sa revanche sur cette 2e édition. Hoover sort de Mondiaux un peu décevants mais reste confiant sur sa forme à l’approche de Majorque.

La question : Qui sera la grande révélation ?

Il y a des places à prendre en haut de l’affiche et Dylan Bibic a le profil d’une vedette en devenir. Encore junior l’an passé, le Canadien de 19 ans a fait sensation le mois dernier en devenant champion du monde du scratch, l’une des deux épreuves au programme des endurants en Ligue des Champions. On le verra donc porter la tunique irisée samedi à Majorque. Il est également, parmi les engagés, celui qui s’est hissé le plus haut dans le classement de l’omnium (10e), devant Mora (14e) et Hoover (15e) par exemple.

Ollie Wood a un nom de star et deux médailles mondiales récemment décrochées à Saint-Quentin-en-Yvelines, l’or en poursuite par équipes et l’argent au madison avec Ethan Hayter. Il découvre la Ligue des Champions, à 26 ans, et c’est pour lui l’occasion de briller enfin de ses propres ailes, et plus seulement au sein d’une équipe.

La décla : Gavin Hoover

Remporter la 1re ligue des Champions a été l’un des moments forts de ma carrière. J’ai hâte d’y retourner et de défendre mon titre.

Dix-huit au départ, un seul à l'arrivée : voici la course à élimination

ENDURANCE DAMES

La favorite : Jennifer Valente

Un trio de favorites se détache assez largement sur la start-list. Il y a d’abord deux Britanniques, la tenante du titre Katie Archibald, qui avait remporté cinq des huit épreuves l’an dernier dont les quatre éliminations, et la quintuple championne olympique Laura Kenny. Les deux ont fait la paire l’an passé à Tokyo pour décrocher l’or sur l’américaine. Chacune a depuis connu un drame personnel (le décès du petit ami pour la première, une fausse couche pour la deuxième) et leur état de forme demeure une interrogation avant Majorque, Archibald n’ayant disputé que la poursuite par équipes aux Mondiaux (2e) et Kenny ayant chuté lors de l’américaine.

Jennifer Valente, qui découvre cette UCI TCL à l’instar de Kenny, offre plus de garanties sur sa condition actuelle. L’Américaine est devenue championne du monde de l’omnium à Saint-Quentin-en-Yvelines en remportant l’élimination et le scratch, soit les deux épreuves au programme des endurants. C’était pour elle le titre de la confirmation, son premier en individuel, puisqu’elle avait décroché l’or olympique l’an passé à Tokyo, où elle a d’ailleurs succédé à Laura Kenny, sacrée lors des deux éditions précédentes. Entre Archibald, Kenny et Valente, c’est donc un combat de reines qui nous attend.

En endurance, il y avait Katie Archibald et les autres : ses démonstrations en vidéo

La question : Qui pour bousculer ce trio de favorites ?

Rachele Barbieri a tout pour embêter les trois championnes citées plus haut et s’apprête à conclure une saison particulièrement fructueuse, que ce soit sur la piste ou la route. La coureuse de Liv Racing Xstra a participé au Tour de France en terminant deux fois 4e et deux fois 8e d’étapes. Aux championnats d’Europe de Munich, l’Italienne de 25 ans a remporté l’omnium et l’américaine ainsi que la médaille de bronze sur l’épreuve sur route. La forme semble toujours là puisqu’elle est devenue vice-championne du monde de l’élimination à SQY, seulement battue par Lotte Kopecky. Attention également à la Canadienne Maggie Coles-Lyster, 4e de l’omnium aux Mondiaux et 4e de l'UCI TCL l’an dernier.

La décla : Laura Kenny

J’ai vraiment hâte de découvrir la compétition. Je me sentais comme une fan quand je la regardais l’an passé. Chaque étape était pleine de courses passionnantes et spectaculaires.

Le scratch, comment ça marche ? "Il s'agit probablement de la course la plus simple de la piste"

UCI Track Champions League "Je donne ma vie pour franchir la ligne en première position" 08/11/2022 À 23:38