C’est ce que l’on appelle remettre les pendules à l’heure. Katie Archibald, tenante du titre, avait manqué le coche à Majorque pour l’ouverture de l’UCI Track Champions League 2022 . Certes lauréate du scratch, elle avait pris la porte d’entrée lors de l’élimination. Une sacrée surprise synonyme de retard important au classement sur Jennifer Valente, sa principale challenger. La réponse de la championne ? 40 points sur 40 possibles à Berlin.

"Katie Archibald, il ne faut pas la vexer, il ne faut pas l’éliminer en premier d’une course à l’élimination. Derrière, ça se passe mal… pour les autres !", a souri notre consultant Arnaud Tournant, devant la démonstration de la pistarde britannique. Voici la double championne olympique de retour dans la roue de Valente, avec seulement six points de retard sur l'Étatsunienne. Le duo de tête se dégage assez nettement et son palmarès plaide pour lui.

Valente, le luxe envolé

"Je suis très heureuse d’être revenue dans le jeu", s’est félicitée Archibald, qui présente donc trois succès en quatre épreuves. Lors du scratch, elle a pris l’initiative, avec un temps de retard sur son plan de bataille : "Je voulais attaquer tôt, mais j’ai décidé de me retenir… puis j’ai vu Jennifer Valente s’approcher. J’ai eu le sentiment qu’elle pourrait passer à l’offensive." La reine de l’endurance ne lui en a pas laissé l’occasion, portant une attaque, pour prendre un tour au reste de la meute.

Mais Valente a réussi, tant bien que mal, à lui résister, s’échappant dans son sillage pour prendre la deuxième place. Sur l’élimination aussi, la leader a joué le rôle de la dauphine. "Elle a assuré, elle a fait le job pour limiter la casse", se sont accordés à dire nos "Rois de la Pédale", en plateau samedi dernier. La "gagnante" de la 1re étape était consciente de disposer d’un matelas de sécurité… qui a donc fondu. L’erreur espagnole quasiment effacée, Archibald file-t-elle vers le doublé ?

"Mais à la fin…"

Championne olympique et championne du monde en titre de l’omnium, Jennifer Valente fait une belle concurrente. Mais notre expert Arnaud Tournant voit en Katie Archibald, qui a gagné cinq des huit épreuves la saison passée, l’épouvantail de cette compétition : "On peut essayer de mettre du suspense, avec deux Américaines (Lily Williams est 3e, à 23 points de la tête, ndlr), mais à la fin, c’est la cycliste britannique qui gagne."

Rendez-vous samedi à Saint-Quentin-en-Yvelines pour constater, ou non, l’illustration de cet adage footballistique revisité. Puis les deux dernières joutes auront lieu à Londres, les 2 et 3 décembre. Chez Archibald, donc, qui sera sans doute encore plus soutenue par la foule qu’à Berlin, où elle "a toujours aimé rouler" : "J’ai eu l’impression d’y avoir des super-pouvoirs !" Si évoluer à domicile lui procure encore plus d’effet, cela promet.

