Cyclisme sur piste

UCI TCL - Mathilde Gros revit et raconte son sacre mondial : "Quand je vois mon père les larmes aux yeux…"

UCI TRACK CHAMPIONS LEAGUE - C’est vêtue d’un maillot arc-en-ciel que Mathilde Gros va concourir en vitesse individuelle, samedi 12 novembre à Majorque, lors de la 1re étape de l’UCI TCL. La Française de 23 ans revient pour Eurosport sur son titre mondial, glané en octobre au vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines. Elle regarde et décrypte sa course décisive, avec émotion et recul. Vidéo.

00:04:15, il y a 2 heures