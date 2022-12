Cyclisme sur piste

UCI Track Champions League - Feu d’artifice à Londres : le résumé de la 5e et dernière étape de l’UCI TCL en vidéo

UCI TRACK CHAMPIONS LEAGUE - La Française Mathilde Gros, Matthew Richardson, Jennifer Valente et Claudio Imhof ont tous été sacrés à l'issue d'un épilogue plein de suspense, samedi à Londres. En sprint messieurs, le duel entre Richardson et Harrie Lavreysen a, notamment, été somptueux. Voici le résumé-vidéo de la 5e et ultime étape de l'édition 2022 de la Ligue des champions de cyclisme sur piste.

00:03:00, il y a 8 minutes