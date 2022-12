UCI Track Champions League

SPRINTEURS : UN DUEL DE TITANS

Le classement

1. Harrie Lavreysen (HOL), 111 pts

2. Matthew Richardson (AUS), 109 pts

3. Stefan Botticher (ALL), 86 pts

4. Santiago Ramirez (COL), 52 pts

5. Kevin Quintero (COL), 52 pts

Ils se partagent toutes les victoires. Et presque toutes les 2e places. Hormis le keirin en ouverture à Majorque, où Stefan Botticher (2e) s’est intercalé entre eux, Lavreysen et Richardson ont toujours terminé 1 et 2 au cours de cette Ligue des Champions. Le septuple champion du monde en titre (4 fois en vitesse, 3 en keirin) s’est enfin trouvé un adversaire à sa taille, après trois ans de règne sans partage, et les deux hommes se rendent coup pour coup depuis la 1re manche, sans jamais que l’un n’arrive vraiment à prendre le pas sur l’autre.

3-3 : Lavreysen-Richardson, toutes les joutes d’un duel XXL avant son épilogue

Chacune des trois premières manches s’est terminée sur le score d’une victoire partout. Mais si Lavreysen a remporté les deux premiers tournois de vitesse, et Richardson les deux keirins, la donne a été inversée à Saint-Quentin-en-Yvelines, le Néerlandais s’étant imposé sur le terrain de l’Australien, et inversement. Leur rivalité atteint ainsi des sommets avant le dénouement de Londres. Et la balle est quasiment au centre puisque l’avance de Lavreysen, le tenant du titre, n’est que de deux points sur le jeune Aussie de 23 ans.

Notre pronostic : C’est un peu du pile ou face, mais on met tout de même une pièce sur Lavreysen. Il a une plus grande expérience et a déjà vécu cet enchaînement de deux manches en 24 heures, contrairement à Richardson, qui lui découvre la Ligue des Champions. Si les deux hommes se partagent les victoires et 2e places jusqu’au bout, comme à Berlin et SQY, la victoire reviendra au Néerlandais.

SPRINTEUSES : GROS A LES CARTES EN MAIN

Le classement

1. Mathilde Gros (FRA), 83 pts

2. Martha Bayona (COL), 74 pts

3. Kelsey Mitchell (CAN), 73 pts

4. Shanne Braspennincx (HOL), 69 pts

5. Olena Starikova (UKR), 56 pts

Devant les siens à Saint-Quentin-en-Yvelines, Mathilde Gros a confirmé qu’elle était intouchable en vitesse individuelle en signant un 3e succès de rang dans la discipline. Surtout, elle a réussi à corriger la mire en keirin, où elle s’était faite sortie en séries à Majorque et Berlin, en allant décrocher la 2e place. Un joli coup de marteau sur ses adversaires, qui désormais se demandent bien où reprendre du terrain à la Française. Son avance de 9 points est certes loin d’être suffisante pour aborder les deux dernières manches avec décontraction. Mais elle lui offre le droit de griller un joker sur l’une des quatre dernières épreuves.

Tournant : "Mathilde Gros le mérite, c'est elle qui nous fait rêver"

Notre pronostic : Sauf gros couac, Mathilde Gros va garder jusqu’au bout le maillot azur et devenir la première Française à remporter la Ligue des Champions. Ni Martha Bayona, ni Kelsey Mitchell ne semblent en mesure de la battre à la régulière.

ENDURANTS : IMHOF FACE À LA MEUTE

Le classement

1. Claudio Imhof (SUI), 80 pts

2. Mathias Guillemette (CAN), 74 pts

3. Sebastian Mora (ESP), 71 pts

4. Mark Stewart (GBR), 68 pts

5. Oliver Wood (GBR), 60 pts

6. Michele Scartezzini (ITA), 60 pts

Claudio Imhof a fait une excellente opération samedi dernier. En enchaînant deux podiums (2e du scratch, 3e de l’élimination), le Suisse a pris les commandes et s’est pourvue d’une petite marge appréciable sur ses premiers poursuivants, six points sur l’ancien leader Mathias Guillemette et neuf sur Sebastian Mora. Mais tout va très vite chez les endurants, catégorie où l’on trouve le niveau le plus homogène dans cette Ligue des Champions. Sur les deux scratchs, Imhof n’aura plus la même marge de manœuvre qu’à SQY, ce qui pourrait permettre un rapproché de la concurrence. Et gare aux Britanniques Stewart et Wood, qui ne se priveront pas d’enflammer le vélodrome de Londres.

La moisson d'Archibald, toujours pas de victoire pour Imhof : les meilleurs moments de l'endurance

Notre pronostic : Mathias Guillemette étant de loin le plus régulier sur l’élimination (1er, 3e et 2e), le Canadien, 20 ans, sera difficile à battre s’il parvient à éviter un nouveau couac en scratch (seulement 14e à SQY). Physiquement, il semble le plus fort.

ENDURANTES : VALENTE DEVANT ARCHIBALD ? UN TROMPE L’OEIL

Le classement

1. Jennifer Valente (USA), 98 pts

2. Katie Archibald (GBR), 97 pts

3. Lily Williams (USA), 63 pts

4. Maggie Coles-Lyster (CAN), 62 pts

5. Anita Stenberg (NOR), 58 pts

A l’image du sprint messieurs, elles ne sont plus que deux à pouvoir rêver de la victoire finale. Et l’écart les séparant est maigre comme tout : Katie Archibald n’a qu’un point de retard sur Jennifer Valente. Mais le classement est plutôt trompeur, la Britannique semblant assez supérieure à l’Américaine. Hormis son retentissant raté de l’élimination à Majorque (18e et dernière place), Archibald a toujours devancé la championne olympique et du monde en titre de l’omnium. Elle ne fait que combler son retard, épreuve après épreuve, et totalise quatre victoires et une 2e place derrière sa compatriote Sophie Lewis, que le peloton a laissé sortir à mi-course lors du scratch à Saint-Quentin-en-Yvelines. Valente finit systématiquement un rang derrière sa rivale, ce qui lui permet de limiter la casse et garder son maillot de leader, pour l’instant.

Gros bisse, Lavreysen-Richardson, Archibald à 100%, Bibic revanchard : résumé de la 2e étape

Notre pronostic : Valente fait face à un rouleau-compresseur, et on ne voit pas comment elle pourra résister à Archibald, qui pourra de surcroît compter sur le soutien de son public. Si elle conserve sa dynamique, la Britannique devrait pouvoir conserver son titre.

