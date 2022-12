Cyclisme sur piste

Victoire d'Oli' Wood et scénario hollywoodien pour le sacre d'Imhof : l'élimination (folle) de la 5e étape de l'UCI TCL

UCI TRACK CHAMPIONS LEAGUE - 125-125. Claudio Imhof et Sebastian Mora ont achevé la compétition avec le même nombre de points... et c'est Imhof qui a remporté le classement "endurance messieurs" de l'UCI TCL 2022, au bénéfice d'un meilleur dernier résultat. Il a pris la 2e place de la course à l'élimination, samedi à Londres, derrière Oliver Wood. Mora, seulement 4e, a ainsi lâché le maillot bleu.

