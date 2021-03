Trek-Segafredo et Bora-Hansgrohe auront bien le droit à leur répétition générale du Tour des Flandres. Les deux équipes n'avaient pas pu prendre le départ de Gand-Wevelgem dimanche, et même de l'E3 Saxo Bank Classic vendredi pour Bora, puisque deux cas de Covid-19, au moins, avaient été découverts lors des tests. De nouveaux prélèvements effectués lundi et mardi ont permis de prouver que les coureurs n'étaient pas positifs. Ils pourront donc prendre le départ d'A travers la Flandre ce mercredi.

Pour Trek-Segafredo, ce sera à six et non à sept coureurs puisque Alex Kirch et l'ancien champion du monde, Mads Pedersen, sont toujours considérés comme cas contact. L'équipe américaine sera emmenée par le vainqueur de Milan-Sanremo Jasper Stuyven accompagné de Koen de Kort, Ryan Mullen, Kiel Reijen, Quinn Simmons et Edward Theuns. Pour Bora-Hansgrohe, pas de Peter Sagan mais Pascal Ackermann, Nils Pollitt, Patrick Gamper, Jordie Meeus, Maciej Bodnar, Marcus Burghardt et Daniel Oss.

