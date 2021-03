Cyclisme

Turgis, l'autre chance française : "Je sais où van der Poel et Alaphilippe seront à l'aise"

A TRAVERS LA FLANDRE - Anthony Turgis confirme course après course qu'il est un excellent coureur de classiques flandriennes. Douzième de l'E3, neuvième de Gand-Wevelgem, il espère pouvoir monter dans la hiérarchie mais se méfie évidemment de Mathieu van der Poel et Julian Alaphilippe.

