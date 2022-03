Matthieu van der Poel se dit "prêt à 100%" pour aborder le diptyque flandrien qui proposera A Travers la Flandre mercredi et le Tour des Flandres, dimanche, deux courses qu'il a déjà inscrites à son copieux palmarès. "Oui, je m'estime prêt à jouer la gagne dans ces deux courses", a fait savoir le coureur d'Alpecin, mardi en fin d'après-midi via une conférence de presse digitale.

"Même si elle a sans doute été plus courte que ce que j'avais espéré, ma préparation a été bonne. A la base, je n'avais pas vraiment tablé sur un retour dans les classiques flandriennes mais plutôt sur l'Amstel Gold Race (le 10 avril) ou les classiques wallonnes", a expliqué le Néerlandais, âgé de 27 ans.

"Lors du stage en Espagne, j'ai toutefois constaté une évolution rapide de ma blessure (au dos, ndlr), ce qui nous a permis d'avancer mon retour. Globalement, je suis très content du niveau que j'ai déjà atteint", a-t-il ajouté.

"Le nouveau cyclisme autorise ce genre de possibilités. Regardez Wout Van Aert: quand il est revenu d'altitude, il a gagné le circuit Het Nieuwsblad pour sa première course. Lors de la Semaine Coppi/Bartali, j'ai remporté une étape, cela va me donner un surplus de confiance", a estimé van der Poel à propos de la course par étapes italienne courue la semaine dernière dans la foulée de sa reprise à Milan-Sanremo (3e).

Un dos à préserver

Ayant souffert du dos suite à sa chute des JO de Tokyo l'été dernier, Mathieu van der Poel s'estime guéri même s'il reste prudent.

"Mes problèmes de dos nécessitent une attention permanente et des exercices préventifs. Une fois que je les ai effectués, je n'ai plus mal sur mon vélo. Maintenant, cela ne signifie pas pour autant que je vais gagner. Je sais que Pogacar nourrit de grosses ambitions et qu'il est en forme, que Jumbo-Visma s'appuie sur un collectif costaud mais ce qui m'importe, c'est de retrouver le plaisir de la course, certainement avec le retour du public. En 2019, j'avais remporté ma première course WorldTour avec A Travers la Flandre. Je me sens certainement au même niveau qu'il y a trois ans", a avancé 'VDP'.

Lors des deux dernières éditions du Tour des Flandres, le petit-fils de Raymond Poulidor s'est présenté à chaque fois pour la victoire dans un sprint à deux, remporté face au Belge Wout Van Aert en 2020 et ensuite perdu face au Danois Kasper Asgreen l'année dernière.

"Si je suis déjà présent dans un final à deux pour viser la victoire, ce sera déjà une bonne chose", a-t-il prévenu. "Après, on sait qu'au terme d'une course aussi difficile, c'est le plus fort qui s'impose, pas forcément le plus rapide. Je peux battre n'importe qui !"

