Tout va changer chez AG2R. Le nom de l’équipe, auquel Citroën s’associe à partir de 2021, mais surtout la teneur de l’effectif, plus axé sur les courses d’un jour qu’il ne l’est depuis que Romain Bardet est la star de la formation de Vincent Lavenu. Greg Van Avermaet et Bob Jungels sont les deux têtes d’affiche du recrutement des Terre et Ciel, qui suggère des promesses et pose quelques questions.

L’an passé, Romain Bardet est devenu le deuxième coureur français à terminer dans le Top 15 du Tour de France sept années de suite. Le premier depuis Gustave Garrigou en 1913. La statistique est remarquable, certes. Mais AG2R ne semble plus courir après une telle ode à la régularité non-couronnée de succès. Pour la formation de Vincent Lavenu – comme d’ailleurs pour Bardet –, il est temps de gagner et non plus de jouer placé.

L’équipe Ciel et Terre n’a jamais glané plus de cinq victoires en World Tour sur une même saison. Depuis 2016, elle doit même se contenter, chaque année, de deux ou trois succès dans l’élite. C’est très peu et cela témoigne d’une stratégie assumée : viser le sacre sur les Champs-Elysées, plus qu’une litanie de bouquets. Le banco a été tutoyé, Bardet terminant deux fois sur le podium du Tour (2e en 2016, 3e en 2017). Mais il s’est inexorablement éloigné. AG2R La Mondiale, qui deviendra AG2R Citroën en 2021, est à un virage.

L’arrivée de Naesen avait (un peu) ouvert la voie

Témoin de ce changement de cap, d’un côté : le départ de Romain Bardet pour Sunweb, et dans une moindre mesure ceux de Pierre Latour et Alexandre Geniez chez Total Direct Energie. De l’autre : la signature pour trois ans de Greg Van Avermaet (en provenance de CCC, avec Michael Schär dans ses bagages) et celle, officialisée ce mardi, de Bob Jungels pour deux saisons. Le rouleur luxembourgeois de 27 ans, notamment vainqueur de Liège-Bastogne-Liège en 2018, quitte l’armada Deceuninck-Quick Step pour rejoindre la structure française.

Avec ces deux recrues de haut standing, AG2R renforce son "pôle classique", confirmant une évolution timidement entamée en s’attachant les services d’Oliver Naesen en 2017. Mais le Belge était autant là pour protéger Bardet dans la plaine que pour jouer sa carte sur les flandriennes. La donne va changer avec l’arrivée de Van Avermaet, compère avec qui il pourrait former un duo redoutable sur les pavés.

Deux leaders, un de trop ?

"Il (Van Avermaet) sera un exemple pour tous nos jeunes coureurs. Sa complicité avec Oliver Naesen, son ami, avec qui il roule à l’entraînement parfois, sera un atout supplémentaire" se réjouissait ainsi Lavenu, patron de l’équipe, au moment d’annoncer la venue du champion olympique en titre au début du mois. Pendant que Naesen ironisait dans une vidéo sur Twitter au sujet de leur futur co-leadership : "C’est bien qu’ils aient attiré quelqu’un pour aller chercher mes bidons."

Derrière l’humour d’Oliver Naesen, une question légitime : du haut de ses 35 ans et avec un palmarès qui en impose (vainqueur de Paris-Roubaix 2017, notamment), Greg Van Avermaet partagera-t-il efficacement les responsabilités avec son compatriote qui, a 29 ans, approche le pinacle de sa carrière. 2e de Milan-San Remo et 7e du Ronde l’an passé, Naesen sera peut-être la meilleure carte d’AG2R dès 2021. Reste à savoir si la force du nombre primera sur la complexité d’une cohabitation entre deux candidats à la victoire, tout amis qu’ils sont. Surtout sur le Tour des Flandres, que GVA lorgne depuis si longtemps…

Chassez le naturel…

En revanche, hors problèmes mécaniques, avoir ces deux coureurs dans son effectif semble quasiment garantir d’exister dans le final des plus grandes courses d’un jour au printemps. Lavenu a justement évoqué "l’incroyable régularité au plus haut niveau" de Van Avermaet pour justifier l’intérêt de son recrutement. Le risque ? Transposer des sommets des massifs aux monts pavés la tendance à accumuler les places d’honneur.

Un mal qui pourrait continuer de s’illustrer dans les Grands Tours, en fonction du rôle attribué à Jungels, dont la capacité à "termin(er) à deux reprises dans le Top 10 du Tour d’Italie (6e et 8e en 2016 et 2017)" est mise en avant par Lavenu. Qui ajoute : "On va lui apporter notre expérience dans ce domaine et il sera épaulé par des jeunes grimpeurs." Mais pour parer à cela, AG2R a aussi misé sur des chasseurs d’étapes dans son mercato.

Calmejane et Sarreau en quête de bouquets

Au rang des sprinteurs, Marc Sarreau (27 ans) débarque pour deux ans. Le transfuge de la Groupama-FDJ compte 12 succès, mais aucun en World Tour. Au contraire de Lilian Calmejane (27 ans). Le baroudeur venu de la Total Direct Energie, également crédité de 12 victoires en tant que professionnel, a déjà levé les bras sur la Vuelta (en 2016) et le Tour de France (en 2017). Son profil de coureur offensif non-polarisé sur les classements généraux sur les courses de trois semaines sera précieux.

Enfin, Gijs Van Hoecke (CCC, 28 ans) et les jeunes Damien Touzé (Cofidis, 24 ans) et Stan Dewulf (Lotto Soudal, 22 ans, vainqueur de Paris-Roubaix Espoirs 2018) complètent la liste, au rayon des arrivées, pour une équipe AG2R en pleine mue. Elle va tourner la page de l’ère-Bardet, paradoxalement brillante et palpitante, notamment en juillet, et peu glorieuse en termes d’armoire à trophées. Sans garantie d’entamer un cycle encore plus vertueux, mais avec un effectif qui lui permet de s’en donner raisonnablement l’objectif.

