Alexandar Richardson se souviendra longtemps de son entraînement de ce jeudi. Alors qu'il se trouvait dans la banlieue de Londres, entre Wimbledon et Twickenham, le coureur de la formation Alpecin-Fenix a été victime d'une agression. Le Britannique a en effet été attaqué par quatre hommes en moto. Une attaque qu'il a racontée sur son compte Instagram tout en montrant l'une de ses jambes blessée.

"J'étais en train de finir mon entraînement vers 15h quand quatre hommes à moto ont commencé à me suivre. Je savais qu'ils voulaient récupérer mon vélo, raconte Alexandar Richardson qui a tenté de fuir, en vain. Ils ont tout simplement foncé avec une moto directement sur moi à 60 km/h. J'ai retenu mon vélo et j'ai été traîné sur une centaine de mètres. À ce moment-là, ils ont sorti une machette de 40 cm et je me suis dit qu'il était temps de laisser partir le vélo."

Egalement touché aux hanches, Alexandar Richardson a tenu à avertir ses fans : "Soyez attentifs dans cette zone car c'est en train de devenir fréquent dans certaines parties de Londres". Alertée, la police a ouvert une enquête pour retrouver les agresseurs du coureur britannique.

