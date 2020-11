Cyclisme

Amstel Gold Race - Dumoulin prend part à la course virtuelle

Après Greg Van Avermaet au Tour des Flandres, c'est Tom Dumoulin qui s'est fait plaisir lors de l'@Amstelgoldrace virtuelle organisée par Bkool. Une course de 26 kilomètres sans classement avec les montées mythiques du Cauberg et du Kruisberg qui ont visiblement plus au coureur de la @JumboVismaRoad. #AGRathome

