Cyclisme

Amstel Gold Race - Une course d'attente mais un final de dingue : Le résumé en vidéo

AMSTEL GOLD RACE - Dans le LImbourg néerlandais, le scénario a été fidèle à sa réputation. Plutôt calme dans un premier temps et complètement fou dans le final ! Ce ne sont pas Wout Van Aert et Tom Pidcock qui vont dire le contraire après s'être livré un duel magnifique dans la dernière ligne droite. Julian Alaphilippe était de son côté un peu juste physiquement. Le résumé de la course en vidéo.

00:04:26, il y a une heure