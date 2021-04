Cyclisme

Gesbert: "Je mettrais plus une pièce sur Tom Pidcock pour la victoire sur l'Amstel Gold Race"

AMSTEL GOLD RACE - Wout Van Aert ou Tom Pidcock ? Epineuse question posée à Elie Gesbert, invité de Bistrot Vélo cette semaine. Et pour le coureur d'Arkea-Samsic, c'est le Britannique qui aurait dû remporter la course dimanche, plus que le coureur belge, donné vainqueur pour quelques millimètres sur une photo-finish loin de délivrer une réponse évidente.

00:01:28, il y a 25 minutes