Cyclisme

Amstel Gold Race -Un succès de prestige en solitaire : revivez l'arrivée de Cavalli sur l'Amstel en vidéo

AMSTEL GOLD RACE FEMMES - Sur la course féminine de l'Amstel, l'Italienne Marta Cavalli s'est imposé seule devant la Néerlandaise Demi Vollering et l'Allemande Liane Lippert. A 24 ans, la coureuse de la formation française FDJ Nouvelle Aquitaine a signé la victoire la plus prestigieuse de sa carrière. Son arrivée en fanfare à retrouver en vidéo.

00:02:44, il y a une heure