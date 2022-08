Cyclisme

Arctic Race of Norway - Après une attaque dans les derniers km, Victor Lafay remporte la 3e étape

ARCTIC RACE OF NORWAY - A la peine sur le Tour de France, Victor Lafay semble avoir repris des couleurs sur l'Arctic Race of Norway. Le Français de la Cofidis s'est échappé dans les derniers kilomètres de la 3e étape et s'est imposé en solitaire ce samedi, quelques secondes avant l'arrivée du groupe de chasse. Revivez l'arrivée en vidéo.

