Cyclisme

Axel Zingle (Cofidis) remporte la 1re étape de l’Arctic Race of Norway : l'arrivée en vidéo

ARCTIC RACE OF NORWAY - Dans ce sprint en côte, il y avait lui et les autres. Axel Zingle a nettement gagné la 1re étape, ce jeudi à Mo i Rana. Le puncheur de l'équipe Cofidis a devancé d'une seconde le peloton. Gleb Syritsa (Astana Qazaqstan) a pris la 2e place, Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies) la 3e. En tête du général, un duo français : Zingle-Burgaudeau. L'arrivée de cette course, en vidéo.

00:01:51, il y a une heure