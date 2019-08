Mathieu van der Poel et Warren Barguil comptent bien répondre au rendez-vous. Les deux coureurs partiront comme favoris de l'Arctic Race qui aura lieu jeudi en Norvège. Pour sa septième édition, la course cycliste professionnelle la plus septentrionale au monde va retrouver les terres de ses débuts, là où les montagnes viennent s'enfoncer dans la mer.

Hushovd : "Barguil est clairement un des favoris"

Vingt équipes s'alignent cette année au départ à Å (prononcer "O"), près de la pointe de l'archipel, pour une course de quatre étapes - les deux premières faisant la part belle aux sprinteurs, les deux autres aux grimpeurs - qui s'achèvera dimanche sur le continent, à Narvik. "Avec ses deux victoires d'étape et son maillot de meilleur grimpeur du Tour de France en 2017, Warren Barguil, dans le top 10 du classement général cette année, est clairement un des favoris", estime l'enfant du pays, le vétéran Thor Hushovd, qui avait remporté la première édition de l'Arctic Race en 2013.

Le champion de France sur route en titre pourrait notamment se distinguer dans l'ascension de Storheia, 3,5 kilomètres à 11,8%, surnommé "le Ventoux norvégien". Dans cette troisième étape, il faudra aussi compter sur le Kazakh Alexey Lutsenko, double vainqueur du Tour d'Oman, et le Russe Ilnur Zakarin, troisième de la Vuelta en 2017.

Vainqueur de deux étapes l'an dernier, le sprinteur van der Poel, petit-fils de Raymond Poulidor, est lui aussi très attendu, mais devra batailler avec d'autres cadors comme son compatriote Danny van Poppel ou les Français Bryan Coquard et Christophe Laporte. En 2018, c'est le Russe Sergei Chernetski qui s'était imposé.