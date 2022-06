Cyclisme

Tour de Belgique, 5e étape - Tim Wellens : "Yves Lampaert devrait être disqualifié"

TOUR DE BELGIQUE - Tim Wellens (Lotto–Soudal) revient sur les circonstances des sprints en or, dimanche, qui ont ponctué la 5e et dernière étape, disputée entre Gingelom à Beringen, sur 182 kilomètres. Le Belge regrette l'attitude de son compatriote Yves Lampaert (Quick -Step - Alpha Vinyl Team), qui l'a gêné et selon lui privé de la victoire finale dans l'épreuve.

00:03:15, il y a une heure