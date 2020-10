Vainqueur à Grammont de ce qui n’était en fait que le quatrième jour de course (la deuxième étape ayant été annulée en raison de la crise sanitaire qui touche particulièrement les Pays-Bas), Van der Poel a construit son succès très loin de l’arrivée. Ou plutôt juste après avoir franchi la ligne… mais alors qu’il restait trois tours d’un circuit de 25,5 km à parcourir.

Le leader de la Alpecin-Fenix a produit son effort dans l’antépénultième franchissement du Mur de Grammont, alors qu’une échappée de huit coureurs ouvrait la route avec une minute et demie de marge sur le peloton. Suivi par Florian Sénéchal – et par Cyril Lemoine pendant quelques instants –, Van der Poel a réussi à boucher le trou et trouvé un relais en la personne de son coéquipier, le champion de Belgique Dries De Bondt.