Cyclisme

VIDEO - Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) remporte la 5e étape du BinckBank Tour

BINCKBANK TOUR - Auteur de l'attaque décisive à 75 bornes du but, Mathieu van der Poel a failli se faire reprendre dans le dernier kilomètre de la 5e étape, samedi à Grammont... mais il a résisté à Naesen (2e) et Colbrelli (3e) pour la victoire du jour et à Kragh Andersen (4e de l'étape, 2e du général) pour le succès final. Voici l'arrivée en vidéo.

00:02:28, 217 vues, il y a une heure