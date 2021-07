Cyclisme

Bistrot Vélo - Kevin Geniets (Groupama - FDJ) est l'invité de Colin Bourgeat, lundi 5 juillet 2021 à 17h

BISTROT VELO - Kevin Geniets, champion du Luxembourg de la course en ligne et du contre-la-montre, est l'invité de Colin Bourgeat ce lundi à partir de 17h. Le rouleur de la Groupama-FDJ (24 ans) répond à vos questions en direct sur notre page Facebook. L'émission est également à consulter ici, sur notre site, et sera disponible en replay, par l'intermédiaire d'un podcast.

01:00:00, il y a 4 minutes