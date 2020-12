" On passe d'une situation où on était identifiés comme une équipe de grimpeurs et coureurs par étapes et maintenant comme des coureurs de classiques, des flandriennes ", confirme Vincent Lavenu. " On espère gagner un monument, on a les billes pour ça ." Une orientation inhabituelle dans le cyclisme français où Groupama-FDJ mise depuis des années beaucoup sur le Tour de France avec au choix Thibaut Pinot pour le classement général, sinon Arnaud Démare pour les sprints.

"On ne va pas jouer les premières places du classement général mais exploiter tout ce qu'on peut. Surtout, on ne va pas laisser tomber le Tour, on connaît trop son importance", prévient-il. Julian Alaphilippe a montré ces deux dernières années qu'il était possible d'imposer sa marque sur la plus grande course cycliste du monde, sans vraiment jouer la victoire finale. Notamment en s'imposant dans la deuxième étape et en enfilant le maillot jaune à Nice en septembre.