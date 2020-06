La Tour Eiffel et le Tour de France

CARNET NOIR - Selon les informations du Bien Public, confirmées par L'Equipe, Fabrice Philipot, l'ex-coéquipier du champion espagnol de cyclisme Miguel Indurain, est décédé mercredi à l'âge de 54 ans.

Il avait terminé quatorzième du Tour de France en 1990. Son meilleur résultat. Mercredi, Fabrice Philipot est mort à l'âge de 54 ans, annonce le quotidien Le Bien Public. L'ancien coéquipier de Miguel Indurain a été professionnel de 1988 à 1994. Le Français s'est notamment illustré lors du Giro et de la Vuelta. En 1990 et en 1991, le coureur tricolore s'est classé treizième du Tour d'Italie et vingt-quatrième du Tour d'Espagne. Lors de la Grande Boucle, il avait remporté le titre de meilleur jeune en 1989.

Play Icon WATCH Des étapes de 300km, 17h de vélo par jour... Le Tour de France express est lancé ! 00:02:51

Play Icon

Cyclisme Des étapes de 300km, 17h de vélo par jour... Le Tour de France express est lancé ! IL Y A UN JOUR

Tour de France "Ce sera tout pour Quintana et Barguil" : Arkéa-Samsic dévoile sa préselection IL Y A UN JOUR